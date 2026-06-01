Una mattina che avrebbe dovuto segnare l’inizio di una normale giornata di lavoro nei campi si è trasformata in una tragedia che ha sconvolto il Salento. Un incidente mortale, andato in scena sulla strada Provinciale 107, è costato la vita a Cosimo Barbetta, agricoltore di 36 anni, morto durante la corsa disperata in Ospedale.

La dinamica dell’incidente sulla SP 107

L’orologio aveva da poco segnato le 7.00, quando è avvenuto lo scontro tra un’auto e un’Apecar, in un tratto di strada che ricade nel comune di Salice Salentino. Secondo una prima ricostruzione dalle forze dell’ordine, il giovane si trovava al volante del mezzo a tre ruote quando, forse durante una manovra per immettersi sulla carreggiata principale, si sarebbe verificato l’impatto con un’Audi A4 condotta da un uomo di 65 anni. Ad avere la peggio nel drammatico incidente dalle cause ancora da chiarire è stato Cosimo Barbetta. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, le condizioni dell’agricoltore sono apparse, fin da subito, critiche.

I soccorsi e il tragico epilogo

Non appena lanciato l’allarme, sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118. Il personale medico ha prestato le prime cure in loco alla vittima, che è stata successivamente caricata sull’ambulanza e trasportata in codice rosso verso l’ospedale. Purtroppo, nonostante i disperati tentativi di rianimazione durante il tragitto, il cuore del 36enne ha smesso di battere. Il conducente dell’Audi, invece, avrebbe riportato soltanto conseguenze lievi.

Le indagini in corso

Sul luogo dell’incidente mortale sono intervenuti i militari della locale Stazione dei Carabinieri e gli uomini della Sezione Radiomobile della Compagnia di Campi Salentina, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. Gli uomini in divisa stanno raccogliendo ogni elemento utile per stabilire eventuali responsabilità e verificare le circostanze che hanno portato allo scontro tra i due veicoli.

La salma di Cosimo Barbetta è stata posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per gli ulteriori accertamenti medico-legali.

Mentre le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto dell’incidente sulla SP 107, resta il peso di una tragedia che riporta al centro dell’attenzione il tema della sicurezza stradale e lascia una comunità intera stretta nel silenzio e nel cordoglio per la scomparsa di un giovane lavoratore.