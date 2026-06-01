La sicurezza sul territorio salentino rimane al centro dell’agenda delle forze dell’ordine. Anche la scorsa settimana, la Polizia di Stato ha messo in campo un articolato dispositivo di prevenzione e controllo, focalizzando l’attenzione su alcuni dei centri nevralgici della provincia di Lecce.

Le attività nel territorio

L’intensificazione dei servizi, disposta dal Questore Giampietro Lionetti, ha mirato a contrastare con fermezza lo spaccio di sostanze stupefacenti, i reati contro il patrimonio e la criminalità minorile, intervenendo anche sulle criticità segnalate nei pressi di esercizi commerciali.

Le operazioni, che hanno coinvolto i comuni di Copertino, Gallipoli, Nardò, Racale e Taviano, sono state condotte con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale. L’impiego massiccio di pattuglie ha permesso un presidio costante delle aree più sensibili. Il bilancio complessivo parla chiaro: 3.856 persone identificate e 1.687 veicoli controllati.

Interventi mirati e sanzioni amministrative

A Nardò, le forze dell’ordine — in collaborazione con Guardia di Finanza e Polizia Locale — hanno passato al setaccio quattro bar. In questo contesto, è stata rilevata un’occupazione di suolo pubblico non autorizzata. Complessivamente, tra i comuni di Nardò e Copertino, sono state elevate dieci sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Ulteriori verifiche di natura amministrativa sono state portate a termine anche a Taviano e Racale.

La lotta allo spaccio: sequestro a Ruffano

L’attività investigativa ha portato a un importante risultato nella tarda serata del 31 maggio 2026. La Squadra Mobile della Questura di Lecce ha denunciato a piede libero un uomo di 46 anni, residente a Ruffano, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio.

Secondo le indagini, il 46enne utilizzava una struttura ricettiva tipo B&B come base logistica per la sua attività illecita. Fermato dagli agenti nel centro storico di Ruffano, l’uomo è stato trovato in possesso delle chiavi della struttura. All’interno della stanza, occultati nel comodino, i poliziotti hanno rinvenuto due panetti di hashish per un peso complessivo di 133,75 grammi.

Il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Nella stessa serata, gli agenti della Sezione Volanti della Questura di Lecce hanno inoltre segnalato alla Prefettura due giovani, sorpresi in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale, confermando l’impegno costante delle autorità nel contrasto al consumo e allo spaccio di droga.