Cena di beneficenza al Messapia: “Insieme si può”, un service dalle donne e per le donne

Un service voluto dalle donne per le donne. Organizzata dall’International Inner Wheel Club Tricase- S.M. di Leuca, la cena di beneficenza di questa sera consegna un segno tangibile del grande cuore dei salentini con il sold out comunicato già da giorni.

Un casco refrigerante per l’Oncologico di Tricase

Ogni anno sono tantissimi i casi di donne colpite da tumori. Ed il percorso per molte di loro è sempre lo stesso: il primo passo per lottare contro il male che, purtroppo, miete sempre troppe vite, è la chemioterapia. La caduta dei capelli è uno degli effetti più evidente (ma non l’unico) e non per tutte l’impatto psicologico è lieve.

Con l’obiettivo di raccogliere fondi destinati al Dipartimento Oncologico dell’Ospedale “Cardinale Panico” di Tricase per l’acquisto di un casco refrigerante da chemioterapia, nella splendida cornice del Messapia Hotel e Resort di Santa Maria di Leuca, questa sera, la Presidente Tina De Francesco e le socie tutte del Club di Tricase S.M. di Leuca International Inner Wheel, presenteranno il service per l’anno sociale 2019/2020: “Insieme si può”.

Una cena di beneficenza, dunque, per dotare l’ospedale salentino di uno strumento che è in grado di ridurre l’alopecia indotta dalla chemioterapia. Secondo recenti studi, infatti, il 75% delle donne sottoposte a questo tipo di cure ha potuto beneficiare degli effetti del raffreddamento del cuoio capelluto.

Nel corso dell’evento, interverranno anche la Direttrice Generale della Pia fondazione di Culto e Religione “Card. Panico” Margherita Bramato ed il Primario del Dipartimento di Oncologia Emiliano Tamburini.

Inner Wheel, la storia

L’Inner Wheel nasce nel 10 Gennaio 1924, e Margarette Golding fu nominata prima Presidente di un Club in Manchester, costituito dalle mogli dei Rotariani.

L’attuale International Inner Wheel prende vita, però, nel 1934, quando fu fondata l’Associazione dei Club Inner Wheel in Gran Bretagna ed Irlanda.

Ben presto l’Inner Wheel cominciò ad espandersi all’estero e nel 1967 l’International Inner Wheel si costituirà anche giuridicamente e inizierà ad operare in distretti sparsi in tutto il mondo.

Una delle caratteristiche principali dell’International Inner Wheel è l’opportunità attraverso gli scambi di amicizia di contribuire alla comprensione internazionale. Il service è uno degli obiettivi fondamentali dell’appartenenza all’Inner Wheel sia che si tratti di service culturale che umanitario.

Ai soggetti deboli e ai meno fortunati, sia dei Paesi occidentali e sia in quelli in via di sviluppo, si rivolgono i service dell’Inner Wheel che, in ogni caso, come associazione è sempre presente, anche in occasioni di calamità naturali con aiuti concreti e gare di solidarietà.