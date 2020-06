Dalla Biblioteca a spasso per il territorio! Al via il centro estivo di Caprarica di Lecce

Comincia lunedì 22 giugno il campo estivo nel comune che vanta il marchio Puglia loves family. A partire dalla prossima settimana Caprarica ospiterà tante attività per i bambini, tutte riorganizzate per rispettare le restrizioni anti-covid. Sarà possibile, dunque, accedere ai luoghi predisposti alle attività con tutte le garanzie di sicurezza a cura di personale preparato.

Gli ingressi e le uscite saranno scaglionati ed ai bambini verrà misurata la temperatura, evitando qualsiasi assembramento. Ad alleggerire il tutto sarà il gioco e le tante attività previste per i più piccoli. Oltre all’attività sportiva è prevista anche attività naturalistica con i cavalli dei centri di equitazione della zona, masserie didattiche, parco avventura e l’intero paese diventerà un museo a cielo aperto tutto da scoprire.

Molto importante anche il sostegno alla didattica che in questi mesi è stata messa a dura prova dal lockdown. Sempre in chiave ludica, i bambini “studieranno giocando”, con attività destinate all’approfondimento di materie scolastiche, in particolar modo per chi dovrà affrontare un nuovo ciclo di studi. Il quartier generale di tutto sarà la biblioteca di Cortile e di Campagna all’interno dei Giardini Antonio Montinaro, cuore pulsante dell’operazione, ma i partecipanti vivranno numerosi spazi all’aperto in modo da vivere questa esperienza come una continua scoperta.

Un programma denso e pieno di divertimento che prevede tanti laboratori creativi grazie alla collaborazione di Learning Arts, lezioni di musica con violini e violoncelli messi a disposizione di tutti i bambini, lezioni di Inglese con approccio ludico in base all’età con strumenti didattici innovativi e stimolanti, con il rilascio dell’attestato/certificato di frequenza, lezioni di informatica come il coding e pensiero computazionale e la robotica.

Il centro estivo vi aspetta dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 a Caprarica di Lecce. Per informazioni chiamare il 3546186364 o scrivere una mail a info@ildadogira.it