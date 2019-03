San Pietro in Lama, il centro Nuova Itaca rischia la chiusura. Lavoratori in fermento

SOS per il Centro Diurno Nuova Itaca di San Pietro in Lama. Il presidio che ospita decine di persone con gravi disabilità rischia la chiusura e i dipendenti sono in fermento.

15 in tutto i dipendenti tra educatori, animatori e personale OSS che oggi temono per il loro futuro lavorativo. “A pochi mesi dalla scadenza del bando – spiegano i lavoratori in coro – ancora non si intravede alcun interesse da parte delle istituzioni sulla volontà di proseguire il servizio nella struttura, la quale necessita intento di ammodernamento e adeguamento. Nonostante i numerosi solleciti fatti ai Piani di Zona e alla vecchia amministrazione sulle gravi condizioni dell’immobile, che ostacolano lo svolgimento delle attività, non abbiamo ottenuto nessun riscontro positivo. L’unica prospettiva è la chiusura del servizio”.

La chiusura sarebbe un duro colpo per un’intera comunità, attiva da circa 10 anni: a temere non sono soltanto i dipendenti e le rispettive famiglie, ma anche per i suoi ospiti. Nella struttura infatti sono presenti 23 ragazzi affetti da disabilità gravi e/o gravissime. “Davanti alle richieste di chiarimenti in merito le risposte sono state di rinvio. La professionalità del personale in servizio è stata fino ad ora impeccabile, ma l’incertezza rispetto al futuro e la tutela del proprio posto di lavoro, crea tensioni e preoccupazioni”, concludono i dipendenti.