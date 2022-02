Il Salento dalla parte del popolo ucraino, attivato un centro raccolta presso la Chiesa dei Salesiani

Le immagini dei profughi ucraini che tentano di varcare il confine per salvare le proprie vite e quelle dei propri cari insieme alle sofferenze di chi resta con coraggio e dignità per difendere il proprio territorio dall’invasione dei Russi hanno toccato il cuore di tutti.

Molti, moltissimi coloro che cercano però di fare ciò che è possibile per alleviare quel dolore, per dare un contributo di umanità e solidarietà. Così l’Associazione Anna e Valter di Lecce, presieduta da Alfredo Fiorentino, sempre in prima linea nelle iniziative a favore di chi soffre, insieme all’Associazione Italo Ucraina di Puglia e Basilicata, ha allestito un centro raccolta presso la Chiesa dei Salesiani di Lecce grazie anche all’immediata disponibilità di Don Francesco Redavid.

Cosa e come donare

I volontari raccoglieranno generi alimentari, vestiario per adulti e bambini, prodotti di igiene per la persona, medicinali. Per favorire lo smistamento delle donazioni è importante selezionare e impacchettare, mettendo in una scatola, ciò che si dona, provvedendo a scrivere sulla facciata il contenuto del plico. Poco, purtroppo, è il tempo per dividere e organizzare le donazioni che, quindi, devono essere già smistate al momento della consegna. Occorre portare, insomma, pacchi contenenti solo medicinali, solo vestiario per bambini, solo generi alimentari e così via…

Quando si può donare

Per donare c’è tempo fino a giovedi 3 marzo alle ore 12.00 presso la Chiesa dei Salesiani di Lecce. Il Centro Raccoltà sarà aperto tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Saranno i volontari della parrocchia e dell’Associazione Anna e Valter insieme alla signora Anastasia Nitsoy, una donna ucraina che vive nel capoluogo salentino – a raccogliere i pacchi: “Vogliamo dare una mano – racconta a Leccenews24.it Alfredo Fiorentino – , soprattutto per i bambini che non possono e non devono vedere il mondo con gli occhi della guerra”.

Info

Per info chiamare al 389.9488226 o consultare la pagina facebook dell’Associazione Anna e Valter.

Per chi volesse fare donazioni in denaro al popolo ucraino

Nel frangente sulla pagina facebook dell’Associazione Italo Ucraina di Puglia e Basilicata, presieduta da Olena Balan, è stata lanciata una sottoscrizione per raccogliere fondi economici:

“Cari amici italiani, grazie mille per il vostro aiuto 🇺🇦❤️

L’emergenza in Ucraina richiede aiuto da tutti noi.

Sono state organizzate tante raccolte fondi e ora anche la Banca Nazionale Ucraina ha aperto un conto speciale per le donazioni. Crediamo che questa sia una delle vie più sicure e immediate per poter supportare il popolo ucraino. Sotto troverete i dati per poter effettuare il versamento e il link con la fonte ufficiale. Ogni piccolo gesto sarà apprezzato”.

Beneficiary: National Bank of Ukraine

Beneficiary Bic: NBUA UA UX

Beneficiary Address: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine

Account Number: 5040040066

Iban: DE05504000005040040066