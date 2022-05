L’estate gioca d’anticipo! L’anticiclone africano regala la prima ondata di caldo con punte fino a 35°

Si è fatta desiderare a lungo, ma la prima vera ondata di caldo è arrivata, con temperature che nulla hanno da invidiare a quelle dei mesi clou dell’estate. Merito, come sempre, dell’anticiclone africano che ha deciso di ‘anticipare’ il calendario. La primavera, almeno quella metereologica, finirà il 31 maggio, ma l’asticella della colonnina di mercurio è salita su valori tipici della stagione più calda. E, come afferma Edoardo Ferrara meteorologo di 3bmeteo.com, il caldo-anomalo durerà ancora per un po’.

L’estate gioca d’anticipo

L’estate, che sul calendario deve ancora arrivare, sta giocando da anticipo e nei prossimo giorni l’anticiclone si imporrà sull’Italia in maniera ancora più decisa. L’unica défaillance, si legge sul sito, è prevista per mercoledì, quando correnti temporaneamente più fresche da Est favoriranno qualche acquazzone o temporale e un leggero calo termico, ma durerà poco, pochissimo. Fino al weekend, il termometro supererà il tetto dei 30 gradi, in alcune zone sfiorerà i 35. Farà più fresco lungo le coste, mitigate dalle brezze marine.

Quanto durerà? Per vedere un ritorno ad un clima più consono al calendario bisognerà attendere la prossima settimana quando l’anticiclone africano potrebbe subire un cedimento. “Tuttavia serviranno conferme” – concludono da 3bmeteo.com