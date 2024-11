Cisl Fsur Lecce, un grande risultato alle elezioni del Senato Accademico di UniSalento

Il 23 novembre, Piazza Aldo Moro a Maglie si trasformerà in un palcoscenico di sensibilizzazione. L'Istituto Comprensivo Principe di Piemonte, da sempre impegnato nella promozione di valori fondamentali come il rispetto e l'uguaglianza, organizza un emozionante flashmob per dire un no deciso alla violenza sulle donne.