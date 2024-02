‘Tutti in gita tranne Daniel? Non è possibile…’ e scatta la colletta del Pronto Soccorso dei Poveri

Una colletta per consentire a un nostro giovane conterraneo di andare in gita insieme ai compagni di scuola. È questa la nuova iniziativa che presentiamo alla community di Leccenews24. La storia di Daniel, un ragazzo di 15 anni del Nord Salento, l’abbiamo più volte raccontata sulle nostre pagine. Giovane, giovanissimo, ma con una vita difficile in cui ne ha dovute vedere tante, troppe forse. Una vita in cui non può contare sulla presenza dei propri genitori naturali, entrambi scomparsi. I problemi sono tanti e certamente molti di questi non saremo noi a poterli risolvere. Ma a qualcuno di questi, tutti insieme, possiamo fare fronte grazie anche alle segnalazioni di un associazione come Il Pronto Soccorso dei Poveri che ha preso a cuore la vicenda grazie all’ umanità sconfinata del suo presidente Tommaso Prima.

Dunque, la situazione è questa. I compagni di Daniel partiranno in gita scolastica a Roma nelle prossime settimane. Tutti. Tutta la classe. Tutti tranne uno, Daniel appunto.

Ora, noi pensiamo che a Daniel almeno questa felicità possa essere regalata. Perché il ricordo di una gita con i compagni resta indelebile, per sempre impresso nel libro della memoria. Con il piccolo sforzo di tutti si può raggiungere un grande traguardo. E allora perché non provarci?

Segue qui il punto di contatto dell’ associazione, per scegliere le modalità attraverso le quali versare questa piccola offerta. Ogni giorno spendiamo tanti soldi in cose futili. Non farlo per 24 ore e riservare la nostra rinuncia a Daniel sarebbe qualcosa di unico. Vero?

Punto di contatto: 346.9537000