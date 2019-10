Sfida a colpi di pallone e creatività, a Squinzano “ColoriAmo il Campo” per l’inclusione sociale

Creatività e divertimento, tutto all’insegna dell’inclusione sociale. Si è conclusa qualche settimana fa l’iniziativa “ColoriAmo il Campo” promossa dai volontari del Servizio Civile a Squinzano. L’evento in due giornate, il 26 e 27 settembre, è stato organizzato dagli operatori volontari del Servizio Civile Universale impegnati nel progetto “Starting…2017”.

Tutte le attività hanno coinvolto i minori stranieri del Sistema di Protezione Richiedenti asilo e Rifugiati (SPRAR) di Squinzano, gestito dal consorzio “Matrix” e dalla Cooperativa sociale “Ad Astra”. Insieme a loro anche i giovani delle Comunità Parrocchiali che hanno accolto questa iniziativa con molto entusiasmo.

Creatività e divertimento

A fare da protagonista della prima giornata è stata la creatività, attraverso attività laboratoriali che hanno visto i ragazzi impegnati a realizzare maglie da gioco da indossare durante il torneo di calcio previsto per il giorno seguente. La seconda giornata, invece, è stata tutta dedicata alle appassionanti sfide di calcetto presso i campetti San Vito gestiti dalla parrocchia San Nicola. E nella sfida i vincitori sono tutti, per due giornate da non dimenticare.

Una grande soddisfazione per i volontari del Servizio Civile che forti del successo riscosso sono già a lavoro per ulteriori iniziative, destinate soprattutto ai più giovani ma anche ai più anziani e ai più deboli della cittadinanza.