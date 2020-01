Prevenire e contrastare le morti sulle strade, in Prefettura un Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza

Un Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza esteso alla partecipazione dei comandanti della Polizia Stradale, Provinciale e Locale, allo scopo di porre in essere ogni azione utile diretta a prevenire e contrastare le morti dovute agli incidenti stradali, quello svolto presso la Prefettura di Lecce.

Gli argomenti di discussione

Nel corso della riunione è stata confermata l’attività della Polizia Locale di lecce chiamata a svolgere un ruolo preminente nel compimento dei servizi di polizia stradale sulla viabilità urbana, compresa la rivelazione dei sinistri nell’arco delle 24 ore.

È stata acquisita, inoltre, la disponibilità della Polizia Provinciale nell’implementare i servizi sulle arterie di competenza.

Nel corso dell’incontro è stata richiamata l’attenzione sulla necessità di dare vita a strategie di prevenzione e contrasto, anche attraverso un’attività educativa, da sviluppare attraverso la collaborazione della Polizia Stradale e della Scuole Regionale di Formazione della Polizia Locale con sede a Lecce.

Maggiore collaborazione con Silb e scuole

È stata evidenziata, altresì, l’intenzione di intensificare la collaborazione sia con il Silb (Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento di Ballo e di Spettacolo), per individuare politiche di prevenzione in occasione di eventi di particolare importanza, che con L’Ufficio Scolastico Provinciale per favorire la diffusione di comportamenti corretti, contro i rischi che derivano dalla guida in stato di ebrezza e sotto l’effetto di stupefacenti.

Segnalazioni da parte dei comuni

Con un’apposita circolare, poi, sono stati coinvolti tutti i comuni del territorio, affinché provvedano a segnalare i tratti di strada che possono risultare particolarmente a rischio, in quanto situati nei pressi di discoteche o altri luoghi di aggregazione, al fine di porre in essere miglioramenti per implementare la sicurezza (segnaletica stradale, illuminazione pubblica, per fare qualche esempio).

Gli episodi di cronaca

L’incontro è terminato con una Riunione Tecnica di Coordinamento delle Forze di Polizia, durante la quale sono stati esaminati gli episodi di cronaca più recenti che, pur non apparendo determinare una particolare situazione di emergenza, sono stati oggetto di valutazione e per questo è stato disposta l’intensificazione ei servizi di controllo sul territorio.