Morì in servizio mentre partecipava alla cattura di un latitante, scoperta una targa in ricordo del Sovrintendente Coluccia

Nella mattinata di oggi, presso il Commissariato di Taurisano, la Polizia di Stato, in collaborazione con l’Associazione Nazionale del corpo, ha commemorato il 24° anniversario della morte del Sovrintendente Capo Vito Coluccia, vittima del dovere, caduto per un incidente stradale mentre a bordo di una Volante partecipava alla cattura di un latitante, l’8 gennaio 1996.

Nel corso della cerimonia, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, è stata scoperta una targa commemorativa sistemata presso i locali del Commissariato della città del Sud Salento.

Alla manifestazione hanno preso parte il Prefetto di Lecce, Maria Teresa Cucinotta; il Questore di Lecce, Andrea Valentino; il Sindaco di Taurisano, Raffaele Stasi; il Vescovo di Ugento–Santa Maria di Leuca, Mons. Vito Angiuli; la vedova e i figli del Sovrintendente e Don Antonio Coluccia, fondatore della “Onlus Don Giustino” in Roma, sacerdote impegnato in campagne di sensibilizzazione per i giovani contro la mafia.