La Maglie-Leuca nello ‘Sblocca Cantieri’, soddisfazione dei sindacati per l’intervento sulla ss 275

Grande soddisfazione dei sindacati per il tanto atteso commissariamento della ss 275 Lecce Maglie, dopo trenta lunghi anni finalmente inclusa nelle opere da realizzare grazie al Decreto ‘Sblocca cantieri’. A seguito dei numerosi interpelli presentati nel corso degli anni per ottenere il permesso di avviare i lavori di ampliamento, Uil, Cgil e Cisl e le altre organizzazioni sindacali accolgono con sollievo il parere favorevole della Commissione Lavori Pubblici della Camera. La strada che collega Maglie a Leuca, dopo 3 decenni di proposte ed interventi mai portati a compimento, trova un nuovo futuro di fronte a sé.

Un lungo cammino trafficato quello che ha infine condotto all’approvazione della cantierizzazione, (ancora però da realizzare), di un progetto strategico: non si tratta solo di ampliare una strada per migliorare la viabilità interna, ma anche dell’opportunità di creare 300 posti di lavoro per ogni anno di cantiere e oltre 10 milioni di euro di massa salari.

A questo si aggiunge l’impatto stimato sull’aumento dei consumi relativi all’area attraversata dalla Statale, circa 9,4 milioni di euro, sottolineano i sindacati. Appaiono innumerevoli i benefici del piano ormai approvato, soprattutto alla luce della grave crisi economica che corre di pari passo al Covid-19. Resta solo da attendere l’effettiva apertura e l’avvio dei cantieri: Uil auspica un intervento immediato per realizzare infine l’allargamento di un’arteria chiave del territorio, assicurandone così lo sviluppo e la sicurezza.

“Sulla Strada statale 275 è stato compiuto un passo in avanti importante – ha commentato il segretario generale della Uil di Lecce, Salvatore Giannetto – ma la ‘svolta’ è ancora lontana: continueremo a vigilare sull’iter di un’opera che questo territorio attende da ben 30 anni, tra continui stop&go e ritardi ingiustificati, spesso dovuti all’incomunicabilità tra i vari Ministeri».

“L’ammodernamento della SS 275 permetterà di aumentare la sicurezza della tratta- ha aggiunto Donato Congedo di Cisl Lecce – oggi interessata da numerosi incidenti anche gravi, e ridurre in modo consistente i tempi di percorrenza, con indubbi vantaggi per gli spostamenti di persone e merci”.