Con la valigia di Eleonora, la blogger Eleonora Marsala sta “Dalla parte dei più deboli”

Tornano le iniziative solidali di Eleonora Marsala, blogger ed editrice salentina impegnata ogni anno in iniziative benefiche in favore di associazioni locali. La nuova iniziativa è intitolata La Valigia di Eleonora, e intreccia – come da tradizione della blogger – cultura e solidarietà: con una donazione di dieci euro o venti euro si riceveranno in omaggio rispettivamente uno o due libri di autori emergenti afferenti alla casa editrice gestita da Eleonora Marsala, Mosaico Edizioni, mentre il ricavato sarà destinato alla associazione salentina Dalla parte dei più deboli.

Sita a Muro Leccese, Dalla parte dei più deboli è un’associazione di volontariato che opera solo per fini di solidarietà sociale. Negli anni ha abbracciato numerose battaglie. Ultima nel tempo, quella contro i contraccolpi economici del covid, con la raccolta di alimenti per lenire la sofferenza delle famiglie indigenti in piena emergenza sanitaria.

“Son felice di aiutare Sandro Barone dell’associazione salentina poiché lui si impegna da anni con tutte le sue forze. Il blog di Eleonora Marsella ogni anno cerca di contribuire come si può, in qualche modo, col cuore in mano. Spero che, anche quest’anno, riusciremo a far qualcosa tutti insieme”, afferma Eleonora Marsala.

La blogger salentina classe ’92 si è fatta conoscere negli anni non solo per la sua attività lavorativa, ma anche per l’amore smodato per la sua terra, dove ritorna spesso – lei che lavora tra Roma, Milano, Modena, Napoli e Lecce – e sempre con iniziative di solidarietà. Per aderire all’ultima campagna La valigia di Eleonora scrivere a Ilblogdieleonoramarsella@gmail.com o contattare il 3802646915