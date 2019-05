In memoria della piccola stella danzante, a Galatina il “Concerto per Enza Magnolo”

La sua terra e le sue tradizioni si fondevano con la sua passione per la musica. E attraverso parole e musiche antiche come il tempo, il Salento è pronto a commemorare la perdita di una giovane artista, che ha lottato fino all’ultimo contro una malattia rara alle ossa, in grado di far risuonare gli animi a tempo di tradizioni e storie di una civiltà contadina.

A 4 anni dalla prematura scomparsa, nel 2015, Piazza San Pietro di Galatina questa sera ospiterà il “Concerto per Enza Magnolo”, un memorial per ricordare la scomparsa di una straordinaria artista salentina. All’appuntamento fissato per le 21, parteciperanno molti altri “Amici artisti” che hanno lavorato e vissuto con lei. Ad organizzare l’evento sono i Club per l’Unesco di Galatina e di Giurdignano.

La sua voce ha esplorato tutto il Salento, un viaggio che è passato attraverso antichi canti polifonici. Si è fatta portavoce di un mondo contadino grazie alla sua musica. E attraverso la Pizzica, riempiva le piazze e i cuori della gente, cantando i racconti de custodi delle tradizioni salentine. La “piccola stella danzante” ha fatto innamorare tutti a colpi di voce e tamburello.

Ad anticipare la serata sarà la proiezione del filmato “Di tutti i fiori. Ricordo di Enza Magnolo” di Giulia Attanasio, presso l’Auditiorium Liceo Artistico “G. Toma” di Galatina.