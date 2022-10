Nardò, Concetta Qualtieri compie 100 anni. Tanti auguri “Nonna Titina”

Nove figli e una trentina di nipoti, infatti, l’hanno festeggiata, con loro anche il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali, Maria Grazia Sodero

C’è una nuova centenaria a Nardò. Nella giornata di oggi Concetta Qualtieri, detta “Titina” ha tagliato il traguardo dei cento anni circondata dall’affetto dei tanti componenti della sua numerosa famiglia.

Nove figli e una trentina di nipoti, infatti, l’hanno festeggiata nella casa in zona Santi Medici e anche l’amministrazione comunale ha voluto portare a nonna Titina gli auguri di tutti i neretini. Il vicesindaco e assessore ai Servizi Sociali, Maria Grazia Sodero le ha consegnato una targa in ricordo di questa giornata speciale.

“Nonna Titina – ha detto Maria Grazia Sodero – ha molto da insegnarci attraverso la sua vita da casalinga, madre e moglie di un uomo a lungo impegnato in un mestiere duro come quello di agricoltore. E ancora con i segreti per crescere con amore, attenzione e dedizione ben nove figli. Una persona amabile, gentile e ancora in buona salute. Le ho fatto gli auguri personali, dell’amministrazione comunale e di tutta la città”.