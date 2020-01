Contest grafico dell’Aeronautica Militare, il 61° stormo promette un ‘volo’ ai vincitori salentini

L’Aeronautica Militare, con la partecipazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), ha indetto un concorso per gli alunni delle classi degli istituti secondari, di primo e secondo grado, sul tema “La Missione dell’Aeronautica Militare al servizio della collettività”.

Per i ragazzi è l’occasione di approfondire i valori, le tradizioni e la missione che anima il personale dell’Arma Azzurra e che garantisce l’incolumità e la sicurezza dei cittadini attraverso la difesa dello spazio aereo nazionale, il supporto alle popolazioni in occasioni di calamità, la ricerca e soccorso in mare, il trasporto sanitario d’urgenza e la lotta agli incendi boschivi.

Gli studenti potranno presentare un lavoro sul tema indicato, scegliendo una delle due aree (scientifica o storico culturale) sulla quale orientare la ricerca del materiale per costruire e dare forma a una composizione figurativa (ad esempio una produzione grafica, fotografica, plastico-pittorica) o a un prodotto multimediale (a esempio video, pagine web, blog, app., e-book).

“Siamo qui per accogliere e supportare i ragazzi nella realizzazione dei progetti, ci piacerebbe che a vincere fossero gli studenti di un istituto salentino”, afferma il Colonnello Alberto Surace, comandante del 61° Stormo di Galatina, scuola di volo internazionale dell’Aeronautica Militare

Le classi verranno premiate in occasione di un’apposita cerimonia che si terrà il 31 marzo 2020, a Roma in occasione del 97° anniversario della fondazione dell’Aeronautica Militare. I vincitori riceveranno un attestato di merito e un premio in buoni libri e i lavori potranno essere, inoltre, oggetto di pubblicazione sulle testate giornalistiche militari.

“Se dovesse vincere un istituto della provincia di Lecce, saremo felici di accogliere in Base i vincitori cui riserveremo l’opportunità di visitare l’aeroporto e provare, attraverso i sofisticati simulatori in dotazione, l’ebbrezza del volo su un velivolo jet” promette Surace.

La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata per il 24 febbraio 2020. I lavori presentati saranno valutati da una commissione giudicante composta da rappresentanti dell’Aeronautica Militare e del MIUR.

Per maggiori dettagli si potrà visitare il sito dedicato.