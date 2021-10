Consegnati i brevetti a 27 piloti delle Forze Armate, la cerimonia alla Scuola di Volo di Galatina

È ancora la base aerea di Galatina a far da cornice alla cerimonia di consegna dei brevetti agli allievi piloti in forza alla scuola di volo dell’Aeronautica Militare, che si è svolta nella mattinata di ieri giovedì 21 ottobre.

Sono ben ventisette i nuovi piloti che hanno concluso il lungo e impegnativo percorso di formazione presso il 61° Stormo di Galatina, il 72° Stormo di Frosinone e il Centro Addestramento Equipaggi MultiCrew di Pratica di Mare: quindici dell’Aeronautica Militare italiana, tre della Royal Saudi Air Force, la forza aerea dell’Arabia Saudita, cinque dell’Esercito Italiano, tre della Polizia di Stato e un Guardiamarina della Guardia Costiera. Gli allievi addestrati a Galatina andranno a volare sui caccia; quelli formati al 72° Stormo saranno impiegati sugli elicotteri; i piloti brevettati dal Centro Addestramento Equipaggi MultiCrew voleranno sui velivoli delle linee di supporto multi crew.

L’evento, presieduto dal generale di squadra aerea Aurelio Colagrande, Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare, dal quale i tre reparti di volo dipendono, ha avuto luogo all’interno dell’hangar centrale dell’aeroporto “Fortunato Cesari” e ha visto la partecipazione, oltre alle autorità civili e militari, anche dei rappresentanti della forza Aerea Saudita. Presenti per l’occasione anche i familiari degli allievi, giunti nel Salento per festeggiare un momento che, da lunga tradizione aeronautica, rappresenta uno dei traguardi più importanti nella vita di un pilota.

I numeri testimoniano l’incessante impegno dei reparti addestrativi dell’Aeronautica Militare che in poco più di quaranta giorni consegnano 55 nuovi brevetti: il 10 settembre scorso infatti, in occasione dei festeggiamenti per il 75° anniversario della scuola di volo di Galatina, erano stati graduati ulteriori 28 allievi tra cui anche militari austriaci e greci.

Il colonnello Filippo Nannelli, comandante del 61° Stormo, rivolgendosi ai nuovi piloti, ha sottolineato: “Da oggi rappresenterete il vostro Paese nei vari contesti interni e internazionali in cui vi troverete ad operare. Siate sempre fieri e orgogliosi del distintivo che vi è stato appuntato sul petto, e che continuerà a richiedervi studio, determinazione e sacrificio. Con esso porterete anche il ricordo dell’impegno e della dedizione che gli uomini e le donne delle scuole dell’Aeronautica Militare hanno dedicato alla vostra crescita professionale e umana”.

Durante il suo intervento il Generale Colagrande, ha evidenziato che “La presenza di personale straniero e di altre Forze Armate e Corpi Armati dello Stato, sta a testimoniare la bontà del nostro sistema addestrativo, tra i più tecnologici e moderni al mondo che oggi vede coinvolti tre reparti dell’Aeronautica Militare, il 61° e il 72° Stormo ed il Centro Addestramento Equipaggi Multi Crew. Tre scuole di volo il cui compito è addestrare giovani frequentatori a diventare bravi piloti e comandanti di aeromobili, preparati professionalmente ad affrontare le missioni che la propria organizzazione gli affiderà in futuro. Questo è scritto nei nostri compiti istituzionali; e questo ciò che i nostri uomini perseguono ogni giorno con passione e dedizione”.