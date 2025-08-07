Accesso al mare, un sorriso per bambini e ragazzi diversamente abili

Sabato 9 agosto, alle ore 11, a San Cataldo, sul Lungomare Verrazzano, presso lo stabilimento Abil Beach, è prevista la cerimonia di consegna di un sollevatore e di due sedie a rotelle “SoleMare” all’Associazione L’Integrazione che dallo scorso mese di luglio ha aperto nella marina leccese un accesso al mare per le persone diversamente abili. Saranno destinate, in particolare, alla gestione dei casi più complicati di adulti e bambini che hanno gravi difficoltà a deambulare.

Le apparecchiature medicali sono state acquistate in cordata dall’Associazione Tria Corda OdV, con l’Associazione Alessia Pallara e con la società Links Managementand Technology.

“La solidarietà e l’impegno sociale- ha sottolineato il presidente dell’Associazione Tria Corda Antonio Aguglia – rappresentano per noi una mission, una pratica virtuosa che ormai fa parte del nostro vissuto quotidiano. Ecco perché non appena l’Associazione L’integrazione ci ha chiesto una mano ci siamo subito prodigati per venire incontro alle esigenze di quanti, bambini in primis, hanno il diritto di poter trascorrere liberamente una giornata in spiaggia e fare un piacevole bagno in mare”.

Grande soddisfazione è stata espressa anche da Veronica Calamo, presidente dell’Associazione L’Integrazione: “Grazie a Tria Corda, all’Associazione Alessia Pallara e a Links Managementand Technology, il nostro mare oggi diventa ancora più accogliente. Una sedia SoleMare o un sollevatore non sono solo strumenti, sono ali che permettono a chi ha più difficoltà di sentirsi libero, di lasciarsi abbracciare dall’acqua senza paura. La sinergia tra associazioni è il cuore che batte dietro ogni sorriso, dietro ogni persona che riesce a tornare a vivere il mare. AbilBeach vive anche grazie a chi sceglie di tendere la mano. E oggi, insieme, abbiamo reso possibile un altro pezzo di felicità”.

“Abbiamo accolto con grande piacere l’invito a donare all’Associazione L’integrazione una sedia attrezzata che consenta l’accesso alla spiaggia in modo agevole – afferma Maria Rosaria Manca dell’Associazione Alessia Pallara – È necessario oggi più che mai riscoprire il senso della condivisione di progetti rivolti a garantire i diritti dei più fragili, farlo poi in rete con altre associazioni, quali Tria Corda e Links, testimonia la forza delle reti sociali. Insieme si può fare molto”.

«La donazione dei presìdi medici per i diversamente abili è un’altra importante iniziativa che si inserisce nel percorso di responsabilità sociale di Links per la Vita, il nostro progetto dedicato alla solidarietà e al sostegno attivo alle famiglie in difficoltà, con una particolare attenzione ai ragazzi e ai bambini fragili – ha dichiarato Giancarlo Negro, Ceo di Links Management and Technology. Crediamo che l’accesso al mare, così come a ogni spazio di libertà, debba essere un diritto garantito a tutti. Per questo siamo felici di aver contribuito alla donazione di ausili che abbattono le barriere e regalano un sorriso, un momento di leggerezza e un po’ di gioia a chi affronta ogni giorno difficoltà e ostacoli spesso invisibili. Siamo felici di aver ricevuto l’invito a contribuire a questa concreta azione di inclusione e di aver avuto l’opportunità di essere parte attiva di un cambiamento reale e necessario».

All’iniziativa prenderanno parte il presidente dell’Associazione Tria Corda Antonio Aguglia, il Presidente dell’Associazione Alessia Pallara, Sandro Pallara, la presidente dell’Associazione L’Integrazione, Veronica Calamo, e il Ceo di Links Management and Technology, Giancarlo Negro.