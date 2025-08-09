Consegnata alla Spiaggetta del Molo di Otranto una tavola Sup Rescue

Nella Mattinata di ieri, presso la Spiaggetta del Molo di Otranto, è stata consegnata ufficialmente la tavola Sup Rescue donata al Comune di Otranto dallaLocals Crew Salento di Daniele De Nuzzo, con il supporto dell’Asd 3Oceani Sport Center di Carlo Morelli, consigliere nazionale della Fissw – Italian Surfing, Waterski & Wakeboard Federation.

Alla presenza del Comandante della Capitaneria di Porto di Otranto, Tenente di Vascello Francesco Scarola, e dell’Assessore Comunale Ursula Caroppo è stato formalizzato un gesto concreto a favore della sicurezza balneare.

La tavola Rescue, fornita da Rescue Italia, è il risultato dell’iniziativa benefica “Natale in Sup – Edizione 2024”, promossa dall’Asd Locals Crew Salento per raccogliere fondi destinati all’acquisto di attrezzature per il soccorso in mare.

Il protocollo d’intesa, sottoscritto il 29 luglio 2025 prevede che la tavola venga messa a disposizione del servizio di salvamento attivo durante la stagione estiva, garantendo così un supporto operativo agli interventi di emergenza.

L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere la sicurezza in mare, rafforzare la collaborazione tra istituzioni locali e associazioni sportive del territorio, e sensibilizzare cittadini e turisti sull’importanza della prevenzione e della tempestività nei soccorsi.

La tavola SUP Rescue sarà utilizzata da operatori formati specificamente per assistenza e salvataggio, a spese della Federazione, rappresentando un ulteriore passo avanti verso la protezione e la valorizzazione del nostro litorale.