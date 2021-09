Arredamento casa e giardino: tips e consigli utili

Se cerchi ispirazioni e consigli pratici su come arredare casa e giardino sei atterrato nel posto giusto.

La scelta dell’arredamento di interni ed esterni è un passo importante da compiere, deve essere ragionato e studiato nei minimi dettagli. Nell’ammobiliare gli ambienti lo scopo è quello di rendere gli spazi armoniosi tra di loro ed ottimizzati al massimo.

Come capire lo stile che si vuole dare agli ambienti

La prima cosa da decidere quando si arreda una casa o un giardino è stabilire il concept che gli si vuole dare. Il mood di un arredamento varia in base ai gusti personali, alle dimensioni degli ambienti, e alla praticità che dovrebbe essere alla base di ogni arredamento.

La disposizione dei mobili interni o esterni deve essere ragionata quasi alla perfezione, in tal modo si avranno soluzioni pratiche e furbe. Ad esempio è consigliato scegliere mobili contenitori come cassapanche, pouf o cassettiere.

Se si ha molto spazio, invece, è possibile inserire nei vari ambienti soluzioni più particolari, come vasi imperiali, lampadari ricercati e innovativi o una spa interna. Si possono trovare soluzioni del genere in tantissimi negozi fisici ma anche online: ad esempio sono presenti molte idee innovative per arredamento casa e giardino su Import For Me.

La scelta dell’illuminazione e dei colori

Una casa ben illuminata rende sicuramente di più rispetto ad una casa con poca luce. Per questo è fondamentale cercare soluzioni per rendere gli spazi più luminosi possibile.

Le luci di un ambiente possono essere contraddistinte in tonalità calde o fredde, in base al colore che predomina. Una stanza caratterizzata da tinte fredde come il grigio o il nero sposerà bene con toni più freddi, al contrario ambienti circondati da tinte calde sposeranno bene con toni più caldi. Anche i materiali sono importanti al fine di decidere la tipologia d’illuminazione da ricreare: ad esempio con il marmo è consigliabile utilizzare un tono di luce più freddo, mentre con il legno caldo.

Il giardino deve anch’esso essere illuminato a dovere, ricreando magari un’atmosfera romantica con luci soffuse, oppure più strong inserendo led colorati dal tocco vivace.

La scelta dei colori varia in base ai gusti personali. Un consiglio è quello di affidarsi alla famosa regola del 60-30-10. Tale tecnica consiste nello scegliere una tinta predominante che verrà utilizzata al 60%, una meno dominante al 30% e un ultimo colore da utilizzare solo al 10%.

Come disporre gli elementi di un giardino

Avere una casa con giardino è sicuramente un plus non indifferente, in quanto grazie ad esso è possibile godere del contatto con la natura e di alcuni momenti di particolare tranquillità. Allo stesso modo anche un terrazzo può dare questo senso di appagamento, con l’eventuale collocazione di piante e fiori.

Per sfruttare al meglio la parte esterna della casa, è consigliato creare un angolino con tavolo e sedie, anche di piccole dimensioni, per dar modo di ricreare momenti di relax in compagnia. Inoltre sono ben accette decorazioni floreali, cuscini, tendaggi e perché no, un piccolo orto a cui dedicare tempo e passione.

(Foto di Rudy and Peter Skitterians da Pixabay)