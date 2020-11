Un Consigliere per la prevenzione e contrasto alle discriminazioni per Unisalento, candidature entro il 16 novembre

«Dopo alcuni anni il nostro Ateneo torna a dotarsi di questa figura, importante sia per la gestione di eventuali casi specifici, sia per lo sviluppo di una coscienza diffusa di tali fenomeni all’interno di una comunità accademica molto ampia e articolata. Una figura terza, esterna all’Ateneo, per ricoprire la quale contiamo di ricevere qualificate candidature», con queste parole la Delegata del Rettore per le Politiche di genere Anna Maria Cherubini, commenta la volontà dell’Università del Salento di cerca una figura professionale con comprovate esperienza e professionalità nel contrasto a discriminazioni, molestie sessuali e mobbing, da nominare “Consigliere” o “Consigliera” di fiducia: l’incarico è previsto dal Regolamento “per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni, molestie sessuali, al mobbing nei luoghi di lavoro e di studio”.

Per partecipare all’avviso pubblico, pubblicato sul sito, c’è tempo fino al 16 novembre 2020.

La nomina sarà elettiva da parte del Senato accademico a maggioranza assoluta, una volta acquisito sulle candidature il parere del Comitato Unico di Garanzia dell’Ateneo. L’incarico è di durata triennale e potrà essere rinnovato una sola volta.

La “Consigliera” o il “Consigliere” di fiducia sarà la figura di riferimento per la segnalazione di eventuali casi di discriminazione, mobbing o molestie, che saranno gestiti in totale riservatezza; potrà fornire ascolto qualificato e, nei limiti delle proprie funzioni, tutelare i soggetti che denunciano, contribuendo alla soluzione dei casi. Potrà inoltre contribuire alla definizione di strategie idonee a promuovere un clima organizzativo che assicuri la pari dignità e libertà di tutte le componenti della comunità accademica, interagendo con il Comitato Unico di Garanzia, la Delegata e gli Organi di Ateneo.