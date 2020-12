Covid 19, alla Provincia di Lecce situazione in regola

Alla Provincia di Lecce situazione in regola. Le ulteriori misure di prevenzione Covid-19 messe in campo in questi giorni dall’Ente di Palazzo dei Celestini per garantire la sicurezza dei dipendenti provinciali hanno fatto registrare un quadro della situazione sostanzialmente sotto controllo.

Il personale, infatti, è stato sottoposto nei giorni scorsi ai tamponi antigenici; su 244 persone che hanno scelto di fare il test (tra loro anche i consiglieri provinciali), sono emersi 8 positivi, ma sono risultati successivamente negativi al tampone molecolare previsto dalla normativa.

Questo screening, volto all’obiettivo di garantire la salubrità e la sicurezza negli ambienti di lavoro, si aggiunge alle altre attività già messe in campo in questi mesi da “Via Umberto I”, come i test sierologici sui dipendenti realizzati dopo la prima ondata della pandemia, la fornitura di dispositivi di protezione individuali (mascherine e disinfettanti) e di comunità (dispenser disinfettanti in ogni sede di lavoro), regolamentazione degli accessi, ricorso al Lavoro agile, incontri e riunioni istituzionali in streaming.

La settimana scorsa, inoltre, è stata ripetuta la sanificazione dei locali di tutte le sedi, Palazzo Adorno, Via Botti e Via Cicolella. A breve verrà installato un sistema di controllo degli accessi con scanner per la misurazione della temperatura (che ad oggi già avviene in maniera manuale) e per la verifica che chi accede indossi.