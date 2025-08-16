Generazione IA: Opportunità e Rischi – Il Futuro dell’Intelligenza Artificiale a Minervino di Lecce

C’è un tempo in cui le rivoluzioni non bussano alla porta: entrano di colpo nelle nostre vite. L’Intelligenza Artificiale è una di queste. Non è un’ombra lontana: è già qui, nei telefoni che usiamo ogni giorno, nei sistemi che difendono i nostri dati, negli algoritmi che ci suggeriscono cosa leggere, comprare, ascoltare. Ma sappiamo davvero cosa significa vivere nell’era dell’IA?

Il 20 agosto 2025, alle 20:30, lo storico Palazzo Scarciglia di Minervino di Lecce diventerà la location ideale per il convegno “Generazione IA: opportunità da cogliere e rischi da conoscere” organizzato dalla Commissione pari opportunità con la collaborazione dell’Amministrazione comunale. Un momento di riflessione e confronto che unisce filosofia, scienza, psicologia ed etica, con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri e dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Lecce.

Il convegno offrirà risposte concrete e stimoli preziosi grazie a relatori di rilievo provenienti da diversi ambiti professionali e accademici.

Temi e Relatori

IA e società: una prospettiva filosofica. Cosimo Accoto , filosofo, professore e saggista (MIT/UNIMORE), analizzerà l’IA come fenomeno culturale e filosofico, esplorando le implicazioni profonde sul pensiero umano.

, filosofo, professore e saggista (MIT/UNIMORE), analizzerà l’IA come fenomeno culturale e filosofico, esplorando le implicazioni profonde sul pensiero umano. Conoscenza, libero arbitrio e IA. Salvatore Rizzello , professore di economia politica e direttore della Scuola Superiore Universitaria ISUFI, Unisalento affronterà i rapporti complessi tra intelligenza artificiale, autonomia e decisione umana.

, professore di economia politica e direttore della Scuola Superiore Universitaria ISUFI, Unisalento affronterà i rapporti complessi tra intelligenza artificiale, autonomia e decisione umana. IA: stato dell’arte e possibili utilizzi. Mauro Caroana , Sales Manager di Darktrace, illustrerà le applicazioni concrete dell’IA in ambito tecnologico e aziendale, con uno sguardo alle sfide della sicurezza digitale.

, Sales Manager di Darktrace, illustrerà le applicazioni concrete dell’IA in ambito tecnologico e aziendale, con uno sguardo alle sfide della sicurezza digitale. Educare nell’era dell’IA. Annarita Corrado , dirigente del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Maglie, parlerà delle nuove frontiere dell’educazione in un mondo in cui gli studenti crescono insieme all’intelligenza artificiale.

, dirigente del Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Maglie, parlerà delle nuove frontiere dell’educazione in un mondo in cui gli studenti crescono insieme all’intelligenza artificiale. Il digitale nello psichico: quando l’altro è virtuale. Iside Cianci , psicologa e psicoterapeuta, affronterà le implicazioni psicologiche dell’interazione con realtà virtuali e intelligenze artificiali.

, psicologa e psicoterapeuta, affronterà le implicazioni psicologiche dell’interazione con realtà virtuali e intelligenze artificiali. Sfide e responsabilità dell’IA in età evolutiva. Giorgia Sansone, terapista della riabilitazione psichiatrica, porterà l’attenzione sulle nuove sfide educative e terapeutiche legate all’uso dell’IA nei bambini e negli adolescenti.

Il tutto sarà moderato dal Prof. Ing. Manuel Maggio, che guiderà il dibattito e il confronto con il pubblico.

Un’occasione per la comunità e per il futuro

Il convegno non sarà solo un momento di ascolto, ma anche un’opportunità di dialogo: al termine degli interventi, il pubblico potrà porre domande e confrontarsi direttamente con i relatori.

Partecipare significa diventare protagonisti del cambiamento, comprendendo come affrontare l’IA non con paura, ma con consapevolezza e responsabilità.