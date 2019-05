Il “5 per mille per la ricerca” porta l’Unisalento a Madrid. A maggio il convegno internazionale sulla tutela dei consumatori

Il “5 per mille per la ricerca” è per finanziare eccellenze scientifiche emergenti e l’Università del Salento lo fa con una prospettiva internazionale. Al centro della ricerca la legislazione in tema di protezione dei consumatori.

Lo scorso gennaio, è stato il progetto della Prof.ssa Sara Tommasi ad aggiudicarsi il finanziamento e a dare vita ad un convegno internazionale e interdisciplinare dal titolo “Perspectivas en la protección de los consumidores tras el ‘New deal’”.

“Qualità di beni e servizi ed effettività della tutela del consumatore” è l’idea alla base dell’evento del prossimo 13 e 14 maggio che sarà ospitato dall’Università Complutense di Madrid. Insieme all’ateneo della capitale spagnola, studiosi da molte altre università saranno protagoniste, tra cui anche esponenti dell’Università del Salento.

Gli interventi da Lecce non mancheranno. A relazionare nella prima sessione, dedicata alle “Nuevas tendencias en la protección del consumidor” saranno la Prof.ssa Sara Tommasi e il Prof. Francesco Giacomo Viterbo, entrambi Associati di Diritto privato presso il polo salentino.

Nella seconda sessione, sul tema della “Protección penal, administrativa y civil, y prácticas desleales”, è la volta del Prof. Pierluigi Portaluri, Ordinario di diritto amministrativo, e del Prof. Ernesto Capobianco, Ordinario di Diritto civile, sul tema “Qualità dei prodotti, contraffazione e tutela civilistica”. Il Prof. Giulio De Simone, Ordinario di Diritto penale, affronterà, invece, le problematiche relative a “Sicurezza alimentare e diritto penale”.

Il ricco programma si conclude con la terza sessione dal titolo “La resolución de litigios de consumo: acciones colectivas y resolución alternativa” che vede impegnata la Prof. Carmen Perago, Associato di Diritto processuale civile, in materia di “Politiche dell’Unione Europea e i più recenti interventi del legislatore italiano in tema di risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori”.