“Cops – Una banda di Poliziotti”, al via le riprese per la serie tv girata in Salento. Domani i casting a Nardò

l Salento da una decina di anni a questa parte è diventato un set cinematografico molto ambito da parte di sceneggiatori e registi italiani, che giungono nel tacco d’Italia per girare le loro produzioni, tanti, tantissimi, sono stati film e le serie tv che hanno avuto i nostri meravigliosi paesaggi come scenografia naturale e questa tendenza, fortunatamente, almeno per il momento sembra non voglia arrestarsi.

Ancora poco e le telecamere torneranno a lavorare in provincia di Lecce per dare vita alla serie tv Cops – Una banda di poliziotti, che si girerà a Nardò a partire dal 20 maggio con attori di rilievo del panorama nazionale.

La serie sarà diretta da Luca Miniero, regista di pellicole come Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, Un boss in salotto, Non c’è più religione e altre e prodotta da Picture Show per DryMedia.

Naturalmente prima dell’inizio delle riprese la produzione cerca comparse locali per le quali verranno svolti i casting nella giornata di domani.

Dove recarsi per i casting

I provini si terranno nel torrione del castello Acquaviva d’Aragona (sede del Museo della Civiltà Contadina) da parte dei responsabili di produzione dalle ore 9.00 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18.00 e sono aperti a cittadini residenti in Puglia e maggiorenni.

Le caratteristiche

Si cercano uomini e donne dai 18 ai 70 anni, anziani e anziane dai 70 agli 80 anni, coppie di fidanzati o di coniugati. Tra questi, nello specifico, una famiglia proveniente dal Bangladesh composta da uomo, donna e due minori, ragazzi e ragazze afroamericane dai 18 ai 35 anni, uomini dai tratti somatici duri e marcati con (e senza) tatuaggi, uomini dai 18 ai 50 anni che praticano attività sportive.

Gli interessati possono presentarsi domattina presso la sede del casting muniti di fotocopia del documento di identità e del codice fiscale, oltre che del codice Iban.