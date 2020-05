Sportelli di consulenza per la fase 2, le socie del Soroptimist scendono in campo

Dopo i tre service di iniziative benefiche realizzate in favore del territorio leccese dal Club Soroptimist di Lecce presieduto da Alessia Ferreri, scendono in campo tutte le socie d’Italia, con un’azione coordinata dal Distretto nazionale, per avviare una serie di “sportelli multidisciplinari di informazioni” ed erogare, sull’intero territorio italiano, servizi di consulenza gratuiti, rivolti a cittadine e cittadini, nel rispetto dei codici deontologici,

Donare le proprie competenze professionali in questo momento di post lockdown, è il leit motive dell’azione del Soroptimist, costituito da socie commercialisti, avvocati penalisti, civilisti e di impresa, notai, medici, psicologhe, nutrizioniste, insegnanti ecc. per sostenere non solo le donne ma chiunque si trovi in difficoltà o ne abbia necessità.

Il Soroptimist, possiede un patrimonio di competenze professionali diversificate e di eccellenza che oggi, per la Fase 2, sono messe a disposizione, con consulenze, suggerimenti, pareri, consigli professionali e assistenze varie.

I servizi messi in campo

In particolare sono stati attivati: servizio di assistenza psicologia, un aiuto per le persone, che, a causa della crisi dovuta all’emergenza sanitaria, stanno attraversando un momento di difficoltà o sono vittime di violenza domestica o relazionale. Un servizio curato da un team socie tra psicologhe, psicoterapeute, psichiatre e psicanaliste che sono a disposizione dal lunedì al sabato sulla linea telefonica dedicata: +447857546048 e email: assistenza.psicologhe@soroptimist.it.; servizio di assistenza nutrizionale, ha lo scopo di favorire e sostenere uno stile di vita alimentare e consapevole in questo periodo di distanziamento sociale ed isolamento forzato. Un servizio curato da un team di socie biologhe nutrizioniste che sono a disposizione dal lunedì al sabato previo appuntamento mail: consigli.nutrizionali@soroptimist.it; servizio di ambulatorio virtuale medico-specialistico: dal lunedì al venerdì 9,00-16,00; informazioni: 02.5462611; appuntamento mail: sportellomedico@soroptimist.it; servizio consulenza legale: dal lunedì al venerdì 9,00- 16,00; informazioni:02.5462611; appuntamento mail: sportellorientamentolegale@soroptimist.it; servizio il servizio consulenza notarile: dal lunedì al venerdì 9,00- 16,00; informazioni:02.5462611; appuntamento mail: sportellonotarile@soroptimist.it e servizio consulenza commercialiste dal lunedì al venerdì 9,00- 16,00; informazioni:02.5462611; appuntamento mail: sportellocommercialiste@soroptimist.it

In Italia il Soroptimist International, ha 5000 socie e 157 club, è un’associazione mondiale di donne che rappresentano categorie professionali diverse e si impegnano attraverso azioni concrete, per promuovere la gender equality, i diritti umani, lo sviluppo sostenibile.