Parrucchieri ed estetisti, al lavoro per riaprire i saloni di bellezza. Emiliano: “in arrivo la nostra proposta”

Un incontro durato tre ore in cui si sono gettate le basi per una possibile ripartenza anche dei saloni di bellezza in tutta la Puglia. Il presidente della regione Michele Emiliano ha incontrato, infatti, i rappresentati di parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza nel corso di una videoconferenza alla quale ha partecipato anche il prof. Pier Luigi Lopalco.

Al termine dell’incontro il Governatore ha spiegato: “siamo al lavoro per consentire a questo settore particolarmente delicato di riprendere le attività in totale sicurezza. Non esistono al momento delle linee guida nazionali in materia, per questo ci siamo attivati per individuare una proposta pugliese. I rappresentanti di categoria ci hanno già mostrato soluzioni molto avanzate, che saranno esaminate dal prof. Lopalco per offrire il massimo supporto alla categoria nel più breve tempo possibile.

Nel momento in cui avremo un manuale con regole chiare, approvate dal punto di vista epidemiologico, potremo aprire un dialogo nel merito anche con il Governo”.

Insomma, mentre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha prospettato la data del 1 giugno, in Puglia si cerca di accorciare i tempi. Tante le insidie, naturalmente, non solo a livello igienico-sanitario, ma anche normativo: il Governo, infatti, ha fatto sapere alle Regioni che disposizioni non in armonia con il piano nazionale possono essere impugnate.