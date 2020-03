Mascherine per i senzatetto? Ci pensa Nonna Carmela da Trepuzzi e in cinque giorni ne realizza 250

E a loro chi ci pensa? Chi si preoccupa di fornire ai senzatetto i dispositivi di protezione individuale? Nonna Carmela, ex sarta di Trepuzzi, in questi giorni così difficili in cui ci si attrezza per combattere la guerra senza quartiere al coronavirus nella settimana che sembra essere quella decisiva, ha sentito il bisogno di aiutare gli ultimi, coloro che sono ai margini della società, che si trovano in difficoltà economica e psicologica.

Ha realizzato così 250 mascherine che ha consegnato al Pronto Soccorso dei Poveri affinchè fossero distribuite ai clochard leccesi.

«E’ stato un gesto bellissimo quello di Carmela – racconta il coordinatore dell’associazione, Tommaso Prima – che ha riempito il cuore di tutti noi volontari. Nella giornata di ieri ho consegnato le prime ai senzatetto che si trovano presso la stazione ferroviaria di Lecce e che la sera raggiungono Masseria Ghermi dove il Comune ha messo a disposizione piccoli alloggi individuali per evitare ogni possibile contagio. Hanno molto apprezzato il gesto di Nonna Carmela e mi sembrava doveroso portarlo a conoscenza di tutti perché in un momento così difficile ci sono storie belle che toccano il cuore e che non devono essere date per scontate».

Già, perché Nonna Carmela non ci ha pensato due volte a riprendere gli attrezzi del mestiere, anche se non li aveva mai del tutto abbandonati ma solo un po’ accantonati. Ha ripreso stoffa e macchina da cucire e ha confezionato in pochissimi giorni queste 250 mascherine che andranno non soltanto ai senza tetto ma a tutte le famiglie bisognose assistite dal Pronto Soccorso dei Poveri che ha tenuto a precisare che nella giornata di oggi li consegnerà alla Polizia Locale per il prezioso lavoro di controllo del territorio svolto dagli agenti nell’interesse della salute dei cittadini.