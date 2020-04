‘Potrei avere dei vestitini, un fasciatoio e un tiralatte?’, la richiesta di aiuto della mamma di Leo venuto al mondo 20 giorni fa

Leo è nato 20 giorni fa in un piccolo paesino del Capo di Leuca. Sicuramente la sua mamma, quando sarà più grande, gli racconterà di questi giorni difficili, giorni in cui un tremendo virus ha reso tutto più difficile. Si è messo di traverso anche sull’attitudine della sua famiglia di arrangiarsi nei momenti complicati della sua vita, contrassegnata dall’assenza di un lavoro sicuro, uno di quegli impieghi che ti consente di ricevere a fine mese la giusta ricompensa per la propria attività. No, Leo è nato in un territorio e in periodo in cui invece la certezza di trovare un lavoro serio e di essere pagati è un miraggio. Leo è nato in un periodo in cui non si può uscire da casa per lavoricchiare.

La storia è una delle tante che in questi giorni abbiamo ascoltato e approfondito. La sua mamma ci ha scritto più volte in questa settimana per chiedere qualcosa che mai avrebbe pensato nella sua vita di chiedere: vestitini per i primi mesi di nascita, un fasciatoio e un tiralatte.

Non che le cose prima del coronavirus andassero meglio, non che si navigasse nell’oro. Ma c’era sempre la possibilità di guadagnarsi la giornata e di poter in tutta dignità provvedere alle piccole-grandi cose che servono quando si ha la fortuna di avere un figlio. Ma adesso non è possibile per nessuno dei suoi cari uscire da casa, sbarcare il lunario, come si è soliti dire. L’indigenza e il bisogno la fanno da padroni.

Per questo bisogna cercare la generosità di chi può. La situazione sta diventando difficile per tutti, ma c’è sempre chi sta meglio e magari può donare qualcosa. Per farlo sarà sufficiente chiamare l’associazione ‘Dalla parte dei più deboli’ al numero 328.8454986 e fare riferimento al caso della mamma del capo di Leuca.

Il referente Sandro Barone saprà dirvi come fare per consegnare la propria donazione e provvederà di persona a portare alla donna il gesto di solidarietà di un territorio che in queste settimane ha dimostrato di saper riallacciare il senso di comunità più di quanto sia stato fatto o non sia stato fatto dalle sue istituzioni.