Da Leuca a Bergamo, l’Italia unita nei valori cristiani

Al tempo del coronavirus anche un saluto, o una stretta di mano ideale e a distanza acquistano un significato forte. Il vescovo della diocesi più a sud della Puglia ha espresso il sentimento di vicinanza del popolo salentino ai vescovi di Bergamo e Brescia che rappresentano i popoli più colpiti da questa emergenza sanitaria.

Il numero dei contagi e dei morti in questo territorio è il più allarmante a livello mondiale dice il vescovo di Ugento – Santa Maria di Leuca Vito Angiuli che ha inviato una lettera per esprimere la solidarietà e la preghiera della diocesi ugentina in questo drammatico momento dell’emergenza Coronavirus, che sta particolarmente provando le popolazioni della bergamasca e del bresciano. Continuiamo a stare vicini con la preghiera a questi fratelli nella fede.

Pronta la risposta del Vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada che scrive: “Caro Vescovo Vito, la tua lettera è un segno di affetto per la nostra Chiesa e per me, un gesto che mi riempie di consolazione. Stiamo sostenendo una dura lotta, una grande prova. Vediamo segni meravigliosi di coraggio, generosità e dedizione e ci sentiamo molto uniti. La preghiera è il nostro rifugio.

Confidiamo nella bontà del Signore che non chiede mai oltre le nostre forze. Continuate a pregare per noi è sappiate che vi siamo infinitamente grati. Un abbraccio fraterno”.