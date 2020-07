Alla scoperta della Puglia a bordo dei treni regionali, le “corse” del Gruppo FS per l’estate 2020

Ha conquistato lo scettro di regina dell’estate grazie alla bellezza del mare, delle città che si affacciano sul mare o dei borghi dell’entroterra che hanno catturato e conquistato i turisti e anche quest’anno la Puglia si conferma una delle mete privilegiate per le vacanze. Tanti hanno scelto di tornare nel Tacco dello Stivale per ‘scoprire’ quegli angoli che non avevano visitato, altri lo hanno raggiunto per la prima volta. A tutti i visitatori, e non solo, si rivolge Trenitalia che ha pensato a nuovi collegamenti per rendere più “vicine” le località più ambite, frequentate e ricercate.

Treni regionali, i numeri dell’estate

Sono quasi 200 le corse regionali giornaliere: ogni ora è possibile viaggiare su treni regionali veloci che collegano Bari con Lecce e con Foggia. Con treni suburbani, invece, è possibile spostarsi dalla città della Disfida a Fasano, famosa per la sua Selva.

Per chi desidera visitare Taranto e spostarsi verso Bari attraversando le caratteristiche località che si incontrano lungo la linea, sono disponibili 15 coppie di treni al giorno. Sono sette le coppie di treni che quotidianamente collegano il capoluogo Jonico a Brindisi, affacciata con suo porto sul Mare Adriatico.

Da metà giugno a fine agosto, con Trenitalia sono tornati anche i treni sulla linea Foggia – Manfredonia per raggiungere le rinomate spiagge di Siponto e Manfredonia.

Sono seimila i treni regionali in circolazione per 1.700 località, da Nord a Sud della penisola. Cinquecento città d’arte raggiunte e 200 destinazioni tra borghi, spiagge, mare, montagna, parchi, centri wellness e ciclovie.

Il trasporto regionale si conferma un pilastro fondamentale per il Gruppo FS che punta a garantire elevati standard di qualità, confort e sicurezza andando incontro alle esigenze delle persone che ogni giorno scelgono il treno per i propri spostamenti, dal lavoro al tempo libero.

Dal cuore del Barocco alla culla del Rinascimento

Un’estate italiana, non solo a bordo dei treni regionali. Lecce e Firenze sono ancora più vicine grazie al nuovo Frecciargento diretto che tutti i giorni collega la Puglia con la Toscana, fermando a Brindisi, Ostuni, Monopoli, Bari, Barletta, Foggia, Benevento, Caserta, Roma Termini, Roma Tiburtina e Arezzo. È possibile partire da Firenze alle 6.00 per arrivare a Lecce alle 13.36, mentre dal capoluogo salentino la partenza è alle 16.47 per arrivare a Firenze Santa Maria Novella alle 23.55.

Ripristinati dal primo luglio anche gli Intercity (Notte e Giorno) verso Roma, Bologna, Milano, Venezia e Torino con fermate straordinarie a Monopoli, Fasano e Ostuni durante il periodo estivo.

Per quest’estate sono oltre 150 le Frecce ogni giorno in circolazione per un totale di 40mila posti e oltre 30 nuove destinazioni raggiungibili in Frecciarossa e Frecciargento. Gli InterCity e gli InterCity Notte sono 108, con 10 corse in più nel weekend e 230 località servite.