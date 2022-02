Il commercio elettronico per rilanciare il mercato. Federaziende organizza il secondo corso gratuito

Avere tutte le grandi opportunità che il commercio elettronico può regalare ad ogni attività commerciale e ad ogni impresa senza spendere un solo euro. E’ nata con questi intenti l’innovativa piattaforma #PUGLIACOMMERCIO realizzata dal Cat di Federaziende e che sarà on line dal prossimo 30 marzo. Ma poichè non basta aver creato il sistema ma bisogna anche esserne padroni, al fine di coglierne tutte le potenzialità, ecco che Federaziende ha organizzato i corsi, sempre gratuiti, che saranno utili per capire come funziona il rivoluzionario software informatico. Un’occasione fondamentale di crescita, quella offerta da Federaziende, che ha perciò deciso di estendere la partecipazione anche ai non iscritti all’organizzazione datoriale maggiormente rappresentativa del Salento.

Presto la seconda edizione del corso

Partirà il prossimo 4 aprile la seconda edizione del corso, sempre gratuita per gli artigiani e i commercianti. Il boom di domande al primo appuntamento formativo non ha consentito di soddisfare tutte le richieste. Infatti, la prima edizione del corso per rilanciare il mercato dell’on-line, iniziata lo scorso 8 febbraio, conta più di 40 partecipanti. L’11 marzo i primi corsisti, terminata la fase formativa, riceveranno gli attestati di partecipazione e le credenziali di accesso alla piattaforma.

Il Centro di Assistenza Tecnica Federaziende, dicevamo, ha creato un sistema collegato ad un sito internet, utilizzabile da pc o cellulare che, tramite apposite chiavi d’accesso, permette agli operatori del settore commercio e artigianato di poter vendere i propri prodotti on line, anche se sono sprovvisti di un proprio sito internet. Quindi è possibile l’esercizio dell’attività di commercio elettronico senza dover sostenere alcun costo fisso.

Presto dunque partirà la seconda edizione del corso che, come la prima, avrà la durata di 32 ore e sarà suddivisa in 11 moduli teorici e una parte pratica in cui si spiegherà ai partecipanti come curare l’immagine dei propri prodotti e come fotografare e pubblicare on line i beni soggetti alla rivendita. Il training informativo potrà essere fruito da tutti gli operatori della provincia regolarmente iscritti alla Camera di Commercio di Lecce e dai loro dipendenti ossia tutti quei soggetti che vogliano comprendere se è veramente giunto il momento di portare in rete i propri prodotti e che abbiano voglia di imparare a farlo concretamente.

Come iscriversi

Per iscriversi alla seconda edizione del corso basterà compilare la scheda sinottica presente sulla home page del sito www.federaziende.org ed inviarla entro il 15/03/2022 ore 12.00 al seguente indirizzo di posta elettronica: federaziende@libero.it.