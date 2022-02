Forestazione, aree verdi, cambiamenti climatici. Se ne discute a Taviano

Forestazione, aree verdi, cambiamenti climatici – importanza, gestione e problematiche. È questo il titolo del Convegno organizzato dal Comune di Taviano, Asesi- Bluesea, Fai Cisl e Terra Viva che si terrà nel palazzo Marchesale che si affaccia su piazza del Popolo. La data da segnare sul calendario è quella di venerdì, 11 febbraio, alle ore 18.00, quando è in programma l’incontro che si terrà, come impone la pandemia, nel rispetto delle regole per evitare la diffusione dei contagi.

Dopo i saluti del Sindaco, Giuseppe Tanisi e della Presidente del Consiglio Comunale Antonella Previtero si alterneranno gli interventi di Luigi Melissano, direttore della sede provinciale Arif di Lecce che parlerà degli «Aspetti storiografici legati agli alberi nel territorio salentino». Giuseppe Lima, professore di Patologia Vegetale e Forestale Università degli Studi Molise, prenderà la parola per discutere della «Salute degli alberi e della Qualità della vita nell’ambiente urbano».

Sarà poi la volta di Paolo Marini, Presidente della Commissione verde urbano ordine dei dottori agronomi e forestali di Lecce, che parlerà di «Analisi delle attinenze tra i nuovi Cam e la gestione del verde urbano nel Salento». Chiuderà l’incontro Francesco Lezzi, Consigliere delegato alla Formazione Professionale del Comunale di Taviano.

Modera Flavio Polo.

Corso manutentore del verde

Nel corso dell’evento sarà presentato il Corso di Formazione “manutentore del verde” – organizzato da Asesi e Bluesea Formazione con il Patrocinio del Comune di Taviano – che prevede l’assegnazione di 10 voucher dell’importo di € 600 cadauno per i cittadini residenti a Taviano e con un ISEE inferiore ad € 15.000.

80 ore di cui 120 di teoria e 60 di esercitazioni pratiche in campo per apprendere i ‘segreti’ del mestiere e per avere un’opportunità in più per entrare nel mondo del lavoro.

Le Domande per la richiesta del Voucher devono essere inviate entro il 5 Febbraio 2022.

