Lotta alla ludopatia, a Lecce un corso di formazione per trattare con i clienti a rischio

Le misure contro la dipendenza dal gioco d’azzardo sembrano non essere mai abbastanza. E se la regolamentazione sulla distanza tra i cosiddetti siti sensibili non è sufficiente alla lotta contro la ludopatia, altri mezzi sono disponibili.

Il Centro di Assistenza Tecnica Confcommercio Lecce, organismo formativo accreditato con D.D. della Regione Puglia, a tal proposito, organizza un corso di formazione della durata di 4 ore riguardante la prevenzione dal gioco d’azzardo patologico e servirà a saper trattare con i clienti a rischio ludopatia. A dover frequentare, obbligatoriamente ai sensi della L.R. n.43/2013, sono gli esercenti e gli operatori nei locali con apparecchiature per il gioco d’azzardo.

I dati sul gioco d’azzardo

Un quadro certamente preoccupante emerge dai numeri pubblicati dall’Agenzia Delle Dogane e dei Monopoli. Quasi 16 miliardi spesi nell’arco dei 18 mesi presi in considerazione dallo studio, totale che corrisponde alle somme giocate meno le vincite. A scendere nel dettaglio, sono 420 euro pro-capite all’anno, per una popolazione attiva stimata di 25 milioni di persone.

La ludopatia, quanti dipendenti dal gioco?

La dipendenza dal gioco d’azzardo, in effetti, occupa solo l’ottava posizione delle dipendenze che causano maggiori problemi agli Italiani, è quanto emerge dallo studio condotto dal CNR nel 2017. Sarebbero in 400mila ad accusare la ludopatia, dopo il fumo con 10 milioni e l’alcool con oltre 8 milioni.

Il corso obbligatorio, che si terrà a Lecce, si rivolge al personale e agli esercenti operanti nelle sale da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche e in tutti i locali con apparecchiature per il gioco d’azzardo lecito. Chi non adempie gli obblighi va incontro ad una sanzione amministrativa dai 6mila ai 10mila euro. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si può arrivare alla sospensione temporanea dell’esercizio dell’attività dai 10 ai 60 giorni.

Sono previsti sconti per gli associati a Confcommercio Imprese per l’Italia Lecce. Per partecipare, bisogna compilare la domanda d’iscrizione ed inviarla formazione@confcommerciolecce.it. Ulteriori informazioni su www.confcommerciolecce.it o al numero 0832/345146 .