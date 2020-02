L’Università delle Tre Età si costituisce nel Salento, a Copertino la sede

L’Università delle Tre Età nasce e si costituisce a Copertino e mette in campo persone e figure di esperienza per poter realizzare progetti e iniziative concrete da sottoporre all’attenzione della città. Ci sono tutti i presupposti per portare avanti progetti validi, c’è professionalità, competenza, disponibilità, voglia di operare in un clima di collaborazione.

L’idea è quella di mettere in campo eventi culturali di qualità che potranno via via arricchirsi l’uno dell’altro in un crescendo emozionale che valorizzerà sempre più l’università nella sua essenza e nella sua sostanza.

La nascita

Unitre nasce come Associazione Nazionale delle Università della Tre Età a Torino, dove è la Sede centrale e legale, negli anni Settanta, prendendo spunto dalle prime esperienze in materia elaborate in Francia. A essa aderiscono le Sedi Autonome Locali sparse su tutto il territorio nazionale, che si definiscono “Università delle Tre Età”, brevemente Unitre, poiché estendono la partecipazione ai giovani, ai maturi e agli anziani.

Per i suoi principi ispiratori è definita Accademia di Cultura e Accademia di Umanità ponendosi non già come mero riferimento per lo sviluppo delle conoscenze, ma anche e soprattutto come centro di aggregazione sociale operativo sul territorio, con l’obiettivo di supportare attraverso la formazione le necessità psico-socioculturali non coperte o parzialmente coperte da enti istituzionali.

I corsi

L’Accademia di Cultura è costituita da corsi di lezione tenuti su base volontaria da Docenti di alto livello. I Corsi sono raggruppati in Dipartimenti: Artistico, Psicosociale, Letterario, Linguistico, Umanistico, Scientifico, Informatico, Musicale.

Il battesimo del nuovo Ente Formativo Culturale già radicato in tutta la Puglia e in tutte le regioni d’Italia è avvenuto alla presenza del Presidente Nazionale prof. Gustavo Cuccini.

Il direttivo della sede di Copertino

Il Presidente dell’Università delle Tre Età sede di Copertino è il Toni Dell’Anna, il vice presidente Fernando Mariano, il Direttore della Formazione Marcello Delle Donne, il segretario Danilo Rizzo, Resp. Turismo e Iat Marilena Dell’Anna, Resp. Viaggi Unitre Giuliana Greco.

“Sono molto soddisfatto per la disponibilità e generosità degli insegnanti e collaboratori che concederanno tutti il proprio impegno in questa realtà”, ha detto Toni Dell’Anna, Presidente dell’Università delle Tre Età. “Ci sono più di 350 sedi in Italia e ovunque UniTre ha riscosso successo. A Copertino, dove il tessuto sociale è attivo, quando nascono progetti culturali e sociali la strada è in un certo senso già spianata”.