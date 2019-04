Crollo di calcinacci nel plesso di Adisu, interviene il Rettore: “Massima attenzione per la sicurezza dei nostri studenti”

«L’attenzione per la sicurezza degli studenti è massima, il monitoraggio degli edifici universitari è stato ulteriormente intensificato», con queste parole il Rettore dell’Università del Salento Vincenzo Zara interviene, a poco più di 24 ore di distanza, sull’episodio avvenuto nel plesso ADISU in via Brenta, con la caduta di parti di intonaco e copri ferro.

«Quando si parla di edilizia e manutenzione è importante garantire prioritariamente la sicurezza», continua Zara, «Ma anche la vivibilità degli ambienti e quindi il benessere degli studenti e, più in generale, degli utenti che frequentano le varie sedi. Per questa ragione non abbiamo mai etichettato come “ingiuste” o “esagerate” le osservazioni dei nostri studenti, né minimizzato gli eventi a volte incresciosi come quelli dei giorni scorsi nelle nostre strutture».

I primi a rendere noto quanto avvenuto presso la sede universitaria sono stati con una nota l’associazione di rappresentanza degli studenti Link Lecce e, poco dopo, quelli di Udu Lecce.

A stretto giro, poi, è giunto il comunicato da parte dell’Ateneo salentino nella quale si comunicava quanto avvenuto e si dava notizia circa la necessità di spostare le attività didattiche da via Brenta presso altre sedi UniSalento, allo scopo di tutelare docenti e personale.

«Ribadisco quanto detto dal Direttore Generale Donato De Benedetto in quell’occasione: nell’ambito del Piano per il Sud sono stati già programmati interventi di ristrutturazione, che necessitano di tempi congrui e per i quali ovviamente saranno avviati interventi immediati per evitare, nelle more dell’inizio dei lavori, il ripetersi dei fenomeni riscontrati», conclude il Rettore. «A questo scopo il monitoraggio è stato ulteriormente intensificato, con il massimo impegno sia della Ripartizione Tecnica e Tecnologica sia del Servizio di Prevenzione e Protezione. All’esito di questo monitoraggio, il Consiglio di Amministrazione deciderà sul finanziamento degli interventi ritenuti indifferibili, che avranno priorità assoluta rispetto a qualunque altra iniziativa o attività prevista nell’Ateneo».