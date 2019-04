Ancora crolli all’Università del Salento, cadono calcinacci dal soffitto del plesso di Via Brenta

«Riteniamo inammissibile che si continui a far finta di nulla, minimizzando l’accaduto e cercando di evitare di assumersi le conseguenti responsabilità. È paradossale che l’edilizia e la manutenzione dei plessi continuino a non essere una priorità di questa amministrazione, nonostante le problematiche si ripresentino regolarmente. È giunto il momento di lavorare a soluzioni concrete, che risolvano il problema alla radice, senza false promesse che poi si dimostrano solo fumo», con queste parole Simone Palma, rappresentante degli studenti di Link Lecce commento quanto avvenuto nella mattinata di oggi presso l’aula ED1 del plesso sito in via Brenta, dove, secondo riportato in una nota stampa dal sodalizio studentesco, sono crollati alcuni calcinacci.

“Di pochissime settimane fa è la nostra ultima segnalazione – si prosegue nel comunicato – degli allagamenti e dei crolli avvenuti in Ecotekne dopo una mattinata di maltempo: è inaccettabile che episodi del genere continuino a verificarsi nonostante manifestino l’urgenza di seri interventi strutturali sull’edilizia che come Link Lecce richiediamo da anni”.

A intervenire sull’accaduto anche Francesco Liaci, rappresentante degli studenti di Link in seno al Consiglio di Amministrazione: «L’Unisalento è costituita da oltre 50 edifici di cui alcuni mai ristrutturati, eppure si continua a etichettare la voce degli studenti come “grande quanto ingiusta esagerazione”».

“Giorni fa il Presidente del Consiglio Conte ha visitato il nostro Ateneo –conclude la nota – ma solo la sezione delle “eccellenze”, ovvero la Scuola Superiore Isufi, nel contesto di un evento spot – curioso che proprio pochi giorni dopo si sia verificato questo episodio dalla gravità inaudita che avrebbe potuto costare la vita a studenti o personale, e che difficilmente avrebbe qualificato la nostra Università come ‘eccellente’.