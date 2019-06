Dalla parte delle donne, a Poggiardo un incontro di formazione sull’autodifesa

Mercoledì 19 giugno alle ore 18.00, presso il palazzo della cultura di Poggiardo si terrà l’evento “Giù le mani dalle donne!!!”, un incontro di formazione sulle tecniche di autodifesa femminile contro la violenza di genere. L’incontro è dedicato alla memoria di Noemi Durini, la 16enne di Specchia che nel 2017 muore per mano del fidanzato 17enne, accoltellata e sepolta viva.

A ripercorrere i dolorosi istanti della scomparsa e del ritrovamento del corpo, ci sarà Imma Rizzo, madre di Noemi, che darà la propria testimonianza e il proprio sostegno all’incontro. Questo evento si inserisce nel programma di formazione del Team del Maestro Luigi Perrone che, oltre ad occuparsi dell’insegnamento di tecniche di difesa personale, promuove eventi culturali di carattere multidisciplinare in collaborazione con istituzioni e associazioni presenti sul territorio.

Mercoledì 19 giugno, attraverso la sinergia di arte, cultura, poesia, musica, diritto e psicologia, Perrone insegnerà a essere preparati a combattere la violenza su tutti i fronti, sia fisico sia psicologico e, soprattutto, ricorderà che “per combattere la violenza non basta sapere come difendersi ma occorre, prima di tutto, conoscerla, anzi riconoscerla”. La difesa personale è una forma di esercizio psicofisico basato sui riflessi e sull’istinto, indicato soprattutto per le donne che vogliono essere libere di camminare per strada senza paura e che desiderano avere maggiore consapevolezza delle proprie capacità e della propria fisicità.

Oltre al team di Luigi Perrone, contribuiranno all’organizzazione dell’evento il Comune di Poggiardo, l’Ufficio della Consigliera di Parità della Provincia di Lecce, la Provincia di Lecce, l’Associazione Azzurro Salento, Confindustria Lecce, Associazione Centro Antiviolenza Renata Fonte, Associazione Casa di Noemi, Associazione Metoxe, l’Associazione Astrea, Accademia Thymòs.