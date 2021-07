‘Dialoghi sotto le Stelle – Visioni di Futuro’, la scuola che non ha paura del futuro parla al cuore dei giovani

‘Ci impegniamo quotidianamente per valorizzare il talento dei nostri giovani e per far sì che restino nel Salento, in un contesto che sappia fondere le bellezze del territorio con le aspirazioni di chi lo abita e lo vive’. Così Anna Lena Manca, dirigente scolastico dell’I.i.s.s. ‘Don Tonino Bello’ di Tricase e del Liceo Artistico ‘Nino Della Notte’ di Poggiardo, ha voluto aprire l’evento ‘Dialoghi sotto le stelle – Visioni di Futuro‘. La kermesse, in cui si sono alternate sfilate di moda, proiezioni di video, esibizioni canore e tanti dibattiti ‘a cielo aperto’ è stata organizzata nel suggestivo atrio del Liceo di Poggiardo (era presente per l’occasione anche Stellina Della Notte, figlia del grande artista salentino a cui è intitolata la scuola), con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale di Puglia, della provincia di Lecce e dell’Assessorato al Diritto allo Studio, Lavoro, Formazione, Scuola e Università della Regione Puglia.

Qualcosa di più di un canonico evento di fine anno; il tentativo riuscito di alzare lo sguardo verso il futuro, di chiamare con il loro nome le scelte e le responsabilità connesse per disegnare i confini di un mondo migliore in cui i giovani possano trovarsi più a loro agio, liberi di esprimere vocazioni e idee. Nell’aria certamente si respirava l’emozione degli organizzatori e soprattutto degli studenti di essere ‘ritornati sulla scena’, dopo un anno difficile in cui l’hanno fatta da padrone le paure connesse alla pandemia.

Proprio a quelle paure si è rivolto Don Antonio Coluccia, sacerdote-coraggio salentino che adesso combatte la criminalità e le sue infiltrazioni malavitose tra i palazzoni di San Basilio a Roma, che nell’esaltare il bello dei luoghi e del sapere tipici del nostro territorio, ha invitato i ragazzi a rifuggire dalla retorica per gustare il sapore delle cose vere – e quindi buone – che la vita può dare loro.

Si è parlato di scuola e di futuro – e necessariamente anche di lavoro – con l’Assessore regionale Sebastiano Leo che ha presentato tutti i progetti in cantiere per rendere i prossimi anni un’autentica officina pirotecnica di opportunità e occasioni per gli studenti pugliesi e salentini in particolare.

‘Ormai nelle scuole lavoriamo h.24, inverno ed estate – ci ha scherzato un po’ su Vincenzo Melilli, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lecce – ricordando come quei luoghi siano sempre di più presidio e culla di crescita umana individuale e sociale.

Ada Chirizzi, nella doppia veste di Segretario Generale della Cisl di Lecce e di Presidente della Fondazione di Comunità del Salento, ha scelto di curvare il suo intervento sulla necessita che il Pnrr, nella sua ricaduta territoriale, possa rappresentare un’imperdibile locomotiva di crescita economica e sociale attraverso la generazione di lavoro ‘buono’ che parta dalla valorizzazione della dignità di ogni singolo individuo, nell’ottica di scelte strategiche che favoriscano la lotta alla precarietà e all’instabilità.

A dialogare con i presenti parlando di futuro, tra una sfilata ed una esibizione musicale curate in ogni minimo dettaglio dagli studenti e dai loro professori, anche Maria Cristina Rizzo, presidente della Fondazione Le Costantine, l’imprenditore Vito Vergine, il regista Valerio Mattioli che ha presentato il cortometraggio di prossima lavorazione ‘I Bastardi di Northville’, Mauro Lazzari, architetto esperto in paesaggi rurali che ha curato il programma di eventi ‘La Terra matta’ tenutosi all’interno del Parco Agricolo dei Paduli, Filomena Ranaldo – Direttrice del Museo della Preistoria di Nardò – e il prof. Mauro Amato che hanno presentato il progetto ‘Dal pittogramma al tatuaggio’ e Rosario Martella che ha dato qualche anticipazione sulla attesissima prossima Festa della Scienza.

Sono giunti nel corso della serata anche i saluti istituzionali del Commissario Prefettizio di Poggiardo, Marilena Sergi.