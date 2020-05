Accelerare e rafforzare il processo di digitalizzazione nelle amministrazioni, al via gli incontri in streaming

Prenderà il via domain, giovedì 28 maggio alle ore 11 in diretta streaming sulla pagina facebook del Comune di Lecce, un ciclo di Webinar, 10 incontri della durata di un’ora, rivolto ai comuni della provincia che intendono rafforzare il processo di digitalizzazione e rendere più snello e semplice il dialogo tra la Pubblica Amministrazione e i cittadini. L’attività di formazione, rivolta a tutti gli interessati, è organizzata dal Comune di Lecce in collaborazione con la Provincia di Lecce nell’ambito del Progetto CIT (di cui il Comune è capofila), finanziato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale nell’ambito del PON Governance.

Obiettivi del progetto

Il progetto ha l’obiettivo di sostenere la diffusione di una cultura dell’innovazione nella Pubblica Amministrazione locale e di garantire anche ai piccoli Comuni una gestione adeguata delle risorse informative e delle tecnologie, supportando l’attuazione di norme e indirizzi in materia di Amministrazione digitale.

“L’attuale situazione di emergenza sanitaria – dichiara il vicesindaco e assessore all’Innovazione tecnologica del capoluogo, Alessandro Delli Noci – ha reso particolarmente urgente accelerare il processo di digitalizzazione della Pubblica amministrazione, che pur in un contesto difficile, con poche risorse economiche e poco personale, è chiamata ad innovare profondamente le proprie modalità di lavoro ed il modo in cui vengono erogati i servizi ai cittadini. Questa attività di formazione intende fornire al personale delle Amministrazioni comunali una cassetta degli attrezzi e alcune essenziali indicazioni operative per intervenire tempestivamente ed affrontare al meglio tale sfida”.

Provincia di Brescia modello di riferimento

Il modello di riferimento è rappresentato dall’esperienza organizzativa e gestionale del Centro Innovazione e Tecnologie della Provincia di Brescia, cui attualmente aderiscono circa 200 Enti tra Comuni, Unioni di Comuni e Comunità Montane, che in qualità di Ente cedente mette a disposizione del partenariato esperienze, competenze e una serie di strumenti tecnologici a riuso. In qualità di Enti riusanti, oltre al Comune di Lecce, partecipano al progetto la Provincia di Lecce, la Città metropolitana di Genova e i Comuni di Potenza e di Avellino.

Adattando il modello di riferimento alle effettive esigenze della realtà locale, il CIT di Lecce (struttura operativa del Comune incardinata nel Settore innovazione tecnologica e agenda digitale) intende svolgere in prevalenza una funzione di Centro di Competenza per la trasformazione digitale del territorio attraverso servizi quali: formazione ai Comuni sulle tematiche dell’eGov; consulenza specialistica in ambito strategico e legale sulle tematiche connesse all’adozione dell’Agenda digitale; supporto nell’espletamento delle procedure di gara ICT svolte in autonomia o in forma aggregata; affiancamento ai Responsabili per la Trasformazione digitale degli Enti nell’esercizio delle loro funzioni.

“Sin dal primo giorno del nostro mandato – ha invece affermato il Presidente della Provincia, Stefano Minerva – abbiamo pensato ad una Provincia in grado di tornare ad essere punto di riferimento per Comuni e cittadini. Condividere le esperienze e le capacità dei nostri Enti: è con progetti come questo che la nostra terra guarda verso il futuro”.