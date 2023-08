Lunghe file di automobili e disagi per il concerto dei Negramaro, interviene il Codacons

Il concerto per celebrare i 20 anni dei Negramaro, svoltosi sabato 12 agosto presso l’aeroporto “Fortunato Cesari” di Galatina, che tanti disagi ha causato alle migliaia di persone che si erano recate ad assistere all’esibizione della band, a causa delle lunghissime file di automobili che hanno paralizzato il traffico e costretto molti a raggiungere il posto a concerto già iniziato, o altri, ad arrendersi e tornare indietro, continua a far parlare a giorni di distanza e oggi a intervenire è il Codacons.

“Dopo il disastroso concerto dei Negramaro del 12 agosto scorso all’aeroporto di Galatina il Codacons scende in campo per offrire assistenza legali agli spettatori danneggiati dalla totale disorganizzazione dell’evento”, fanno sapere dal Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori.

“Si legge – continua la nota – di migliaia di spettatori che non sarebbero riusciti a raggiungere l’aeroporto a causa del traffico impazzito, delle code chilometriche di auto e dell’assenza di posti liberi nei parcheggi, pur avendo acquistato un regolare biglietto di ingresso e prenotato il posto auto. Molti quelli che sono riusciti a raggiungere la location solo a concerto già iniziato, fruendo così solo parzialmente di un servizio regolarmente pagato.

Una situazione di generale disorganizzazione che apre ora il fronte civilistico dei risarcimenti: ci mettiamo a disposizione di tutti i soggetti danneggiati, ai fini delle dovute richieste di rimborso di biglietti e parcheggi, oltre che di indennizzi per i danni morali subiti, da avanzare nei confronti degli organizzatori dell’evento e della stessa band”, conclude il Codacons.