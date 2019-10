Bus sovraffollati e ritardi continui, l’anno scolastico inizia con molti disagi per i pendolari

Linee sovraffollate, bus in ritardo e un servizio che proprio non sembra voler funzionare a dovere. Stiamo parlando delle difficoltà dei tanti ragazzi pendolari che da qualche settimana sono tornati a scuola e già sono costretti ad affrontare i primi disagi. Al centro della polemica, per l’inizio di quest’anno scolastico, c’è la linea San Cesario-Lecce che ogni mattina riserva sempre lo stesso trattamento agli studenti muniti di abbonamento: sul pullman stracolmo non si sale, non riuscendo a raggiungere il capoluogo per andare a scuola o arrivando con notevole ritardo.

A denunciare l’accaduto è l’associazione Azione studentesca Lecce che mette sul piatto i problemi di tantissimi studenti pendolari che sono costretti a subire una gravissima condizione di disagio. Sulla linea che va da San Cesario a Lecce, infatti, i problemi sembrano abbondare. Gli studenti che usufruiscono del servizio delle 7:30 di mattina non riescono a salire sul mezzo perché, puntualmente, è sovraffollato. Così gli autisti hanno iniziato a saltare le fermate previste, lasciando i poveri ragazzi in una notevole condizione di difficoltà.

Per chi decide di aspettare il bus successivo, la situazione non migliora. Infatti, stando alla segnalazione dell’associazione studentesca, ogni giorno il mezzo arriva con notevole ritardo, impedendo così ai ragazzi di entrare in orario a scuola.

Andata e ritorno ma il problema resta

E al ritorno? Stesso problema, a quanto pare. Il bus previsto per le 13:15, infatti, che passa dal palazzetto di Piazza Palio, unica fermata da cui gli studenti possono partire in coincidenza con l’uscita da scuola, è sovraffollato esattamente come quello della mattina. Anche in questo caso, dunque, non tutti i ragazzi riescono a salire sul bus per tornare a casa, nonostante tutti siano muniti di abbonamento.

Una situazione, quindi, di notevole disagio per gli studenti che pagano un servizio di cui non possono usufruire e che non riescono a raggiungere la scuola agevolmente. Ed in linea con questo quadro che sono arrivate le richieste.

“Agli Enti competenti di trovare la soluzione”

“Noi di Azione Studentesca chiediamo che venga anticipato l’orario d’arrivo della seconda corriera all’andata ed aggiunto un altro pullman al ritorno” dichiarano da Azione Studentesca Lecce. “Qualora questo non fosse possibile, basterebbe che il pullman che fa fermata al palazzetto dello sport alle ore 13:00 posticipasse la partenza alle ore 13:15, in maniera tale che coincida con l’uscita da scuola degli studenti. Ci aspettiamo che gli Enti competenti trovino una soluzione quanto prima che sia adeguata alle esigenze degli studenti, che sono stanchi di vivere quotidianamente questo disagio”.