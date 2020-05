Martano, parte il progetto “Verde Free” di ASD Terzo Tempo in collaborazione con l’Amministrazione Comunale

L’Associazione Sportiva Terzo Tempo di Martano lancia il progetto sociale “TerzoTempo Verde Free”: finalmente, grazie alla collaborazione con il locale Comando di Polizia Urbana e l’Amministrazione Comunale, bambini e ragazzi con disabilità, costretti a stare chiusi a casa durante il lockdown, potranno tornare a correre all’aria aperta.

L’Italia si prepara a ripartire e gli italiani torneranno lentamente a riappropriarsi degli spazi a cui hanno dovuto rinunciare nella fase del lockdown imposto a causa dell’emergenza sanitaria e come misura di contenimento alla diffusione del coronavirus.

Delle conseguenze di questo periodo si discute da giorni. Le difficoltà che stanno affrontando le famiglie sono sotto gli occhi di tutti. Ciò che non si vede sono le problematiche delle famiglie che hanno figli o fratelli affetti da disabilità cognitive. Il distanziamento sociale ha creato per queste persone una sorta di blackout e, in alcuni casi, mesi e mesi di lavoro è andato perso.

Oggi il dovere è di ripartire mettendo la massima attenzione alle regole a cui sarà necessario attenersi per tornare presto alle nostre quotidianità.

Occorre molta responsabilità ma, in questa fase, bisognerà pensare soprattutto ai più deboli, alle persone con autismo e disabilità intellettive gravi. Non bisogna dimenticare che le giornate di queste persone prima della chiusura dei servizi erano organizzate con tempi ben definiti tra scuola, centri di riabilitazione e attività sportive. Una routine che improvvisamente è venuta a mancare.

Il Progetto TerzoTempo Verde Free

Un’iniziativa importante quella dell’ASD Terzo Tempo. Un gesto significativo con il quale l’associazione intende contribuire a migliorare le giornate delle famiglie che affrontano anche il difficile compito di gestire bambini o ragazzi con disabilità.

ASD Terzo Tempo, in collaborazione con il Comando della Polizia Urbana e l’Amministrazione Comunale di Martano ha individuato come luogo il Campo Sportivo Polivalente di Martano dove chi è affetto da tali patologie, potrà trascorrere del tempo all’aria aperta. Si andrà accompagnati al massimo da due persone, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e il martedì, giovedì e sabato dalle 17.00 alle 19.00, per un periodo massimo di trenta minuti. Le prenotazioni si riceveranno al numero 3271606445 e sarà sufficiente un’autocertificazione per giustificare l’uscita ed apposito pass, che verrà rilasciato da ASD Terzo Tempo.

“In questi giorni siamo tutti sottoposti a una dura prova – dichiara il presidente dell’ASD Terzo Tempo, Francesco Donateo “ma ci sono persone e famiglie con delle difficoltà oggettive maggiori. Riuscire a donare una struttura frequentata da tanti ragazzi, ma purtroppo non utilizzata per cause di forza maggiore, in piena sicurezza, ad alcuni nostri concittadini con bisogni speciali regalando loro uno spazio di libertà e normalità, che per il periodo assume un vero e proprio carattere terapeutico; ciò ci conferma che la direzione intrapresa è quella giusta. Questo ci dà fiducia e forza per proseguire nel segno della concretezza, della solidarietà e della responsabilità”.

“Stiamo lavorando da giorni al progetto che pone al centro i bisogni delle persone con fragilità e delle loro famiglie, messe a dura prova dalla clausura forzata di questi giorni – spiega il Coordinatore Tecnico dell’ASD Terzo Tempo, Domenico Ungaro – Adesso possiamo attuarlo con l’adeguata serenità, grazie al supporto dei Tecnici della scuola calcio, con i quali potremo garantire la presenza di personale di sorveglianza e controllo della fruizione del servizio, oltre alla garanzia di personale qualificato. Poiché la struttura dotata di manto erboso e ampio spazio non può essere utilizzata a beneficio dei piccoli ragazzi della Scuola Calcio Terzo Tempo saremo lieti di metterla a disposizione dei ragazzi meno fortunati”