Pasta e passata di pomodoro gratis ai più bisognosi, al via la nuova iniziativa del “Pronto Soccorso dei Poveri”

Una confezione di spaghetti e una di passata di pomodoro gratis, per le persone più bisognose. È questa la nuova iniziativa dell’Associazione “Pronto Soccorso dei Poveri”, presieduta da Tommaso Prima, sempre attente alle esigenze delle persone più abbienti.

Il sodalizio, ripetiamo, non è nuovo a progetti del genere. Numerose sono, infatti, le distribuzioni che nel corso dell’anno vengono svolte per venire incontro a chi ha poco, pochissimo e, con la pandemia che da oltre un anno attanaglia il Paese e che ha aumentato a dismisura il livello di povertà, c’è sempre più bisogno di un supporto concreto.

Poco meno di un mese fa, l’associazione ha raccolto latte e biscotti da regalare ai più poveri e, grazie alla disponibilità del dottor Bruno di Novoli, il “Pronto Soccorso dei Poveri”, ha organizzato visite mediche gratuite.

Per poter ricevere la pasta e la passata di pomodoro, basterà recarsi domani, a partire dalle ore 9.00, presso la sede dell’associazione in Via Machiavelli a Lecce.