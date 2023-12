Donato un dermografo al Polo Oncologico del “Vito Fazzi”

Nella mattinata di ieri, il Polo Oncologico del Vito Fazzi di Lecce ha ricevuto in donazione un dermografo, macchinario utile per ridisegnare l’areola mammaria dopo gli interventi terapeutici per neoplasia o per mascherare in modo efficace eventuali cicatrici o macchie cutanee. La donazione è stata possibile grazie a una raccolta fondi, portata avanti dall’Associazione “Raggiungendo un sogno APS” e da “SOS per la vita”.

Numerosi privati ed enti e associazioni hanno partecipato alla raccolta tra cui l’associazione Per un sorriso in più, l’Ordine dei Dottori Commercialisti di Lecce, la IV A dell’Istituto Leonardo Da Vinci di Castromediano.

Il macchinario sarà ospitato nel centro ‘A sua immagine’ gestito da ‘Cuore e mani aperte Odv’ nel Polo Oncologico.

“Si tratta di un progetto nato dalla sofferenza di molte donne che, oltre ad essere state colpite dal cancro, sono state anche mutilate nell’anima.

Questa donazione vuole restituire identità a chi, dopo un cancro alla mammella, guardandosi allo specchio non si riconosce più. Ringrazio il Direttore Generale Stefano Rossi per aver accolto con entusiasmo l’idea, la nostra dermopigmentatrice Monica Panico per aver messo a disposizione la sua competenza e tutti i generosi donatori che hanno creduto in noi” ha dichiarato Patrizia Leone, Presidente di “Raggiungendo un sogno APS”.

“Ringrazio chi ha pensato e organizzato questa donazione che contribuisce a lenire le sofferenze delle pazienti nel percorso successivo a un intervento chirurgico per neoplasia al seno. Il dermografo umanizza un pezzo di quello che è il ‘dopo trattamento’ che spesso contiene anche lo scoramento del non riconoscere il proprio corpo. Un ulteriore passo verso una presa incarico totale della paziente che passa anche dalla cura dell’estetica e dall’attenzione per la sua dignità” ha dichiarato il Stefano Rossi.