“E la Tempesta ci sorprese”, Caprarica di Lecce ospita il recital ispirato all’opera di Vecchioni

Un recital ispirato all’opera di Roberto Vecchioni ospitato dalla bellissima cornice di Piazza Garibaldi di Caprarica di Lecce. L’appuntamento con “E la Tempesta ci sorprese”, presentato dal Comune di Caprarica, è domani, venerdì 24 luglio, alle ore 21.00.

“Si parla del sogno personale e collettivo degli anni Sessanta, sogno che inizia idealmente con Abebe Bikila che passa per primo sotto l’Arco di Costantino e vince a Roma l’oro olimpico nella maratona, che prosegue con la prospettiva di un cambiamento generazionale in nome della collettività e solidarietà, e come simbolo si parla degli ‘angeli del fango’ dopo l’alluvione di Firenze nel ‘66. Sogno che inizia a frantumarsi in una spirale di violenza ideologica nel decennio successivo. Sogno che malgrado tutto continua nel ricordo del protagonista e nella speranza quelle idee possano trovare continuità e compimento nelle generazioni successive.”

Nel recital ispirata alla canzone di Vecchioni musica e parole si mescolano per creare un effetto tutto nuovo. A dare la voce all’evento sarà Max Vigneri, accompagnato dalla voce narrante di Donato Chiarello. Insieme a loro, Luigi Botrugno al piano, Alex Semprevivo alla batteria, Egidio Presicce al sax, e Stefano Rielli al basso. Tutto seguendo l’idea e i testi di Alberto Minafra.

Per info e prenotazione, ci si può rivolgere al Comune di Caprarica, chiamando il numero 3517730071.