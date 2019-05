Nuova vita per il Castello Spinola Caracciolo di Andrano, ditta di Santa Cesarea si aggiudica i lavori

Giunge alla fase esecutiva il progetto di Comunity Library per la quale il Comune di Andrano ha ottenuto un finanziamento nell’ambito delle risorse messe a disposizione con il POR Puglia 2014-2020.

La biblioteca di comunità verrà realizzata dalla ditta Edilcostruzioni di Santa Cesarea, che l’ha spuntata sulla ditta Design di Maglie nel contenzioso innanzi al TAR promosso da quest’ultima per contestare gli esiti della gara indetta dall’Unione dei Comuni Andrano-Spongano-Diso.

La Terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce (Presidente Enrico D’Arpe, estensore Anna Abate), accogliendo le tesi difensive dell’Avv. Luigi Quinto per Edilcostruzioni e dell’Avv. Andrea Angelelli per il Comune di Andrano, ha confermato il provvedimento di aggiudicazione, respingendo il ricorso proposto dalla ditta Design, che era stata esclusa per anomalia dell’offerta, evidenziando come non fossero giustificati gli oneri della sicurezza e la riduzione del costo del personale nonostante la notevole riduzione dell’offerta tempo, che implica, abitualmente, maggiori costi.

Il progetto del vincitore dovrà essere realizzato nel termine di 200 giorni dall’avvio e prevede una prima fase di esecuzione dei lavori per rendere il maniero idoneo ad ospitare la biblioteca comunale ed una successiva fase in cui dovranno essere completate le forniture. Il vincitore dovrà poi garantire la gestione del servizio per un periodo di cinque anni, nel corso del quale l’utenza avrà la possibilità di usufruire oltreché dei tradizionali servizi bibliotecari, anche di quelli innovativi di story telling e di storyboard, che consentiranno di valorizzare il Castello.

Il castello Spinola Caracciolo trova le sue origini nel XIII secolo come opera fortificata. L’edificio venne successivamente adeguato alle nuove esigenze belliche nel XV secolo, ed ha assunto l’attuale configurazione nel mille e seicento con il completamento del lato occidentale.