Cambiamento climatico e lo stile di vita che ci attende

La consapevolezza è il primo passo

Fino a pochi anni fa quello del cambiamento climatico è stato un argomento sostanzialmente incapace di generare il benché minimo interesse mediatico. Lo si derubricava costantemente come tema tutto interno alla comunità scientifica, al massimo buono come traccia per un tema a scuola. Di quanto questo problema, invece, avrebbe influito direttamente su ognuno di noi, non si è mai stancata di ribadirlo proprio l’unanimità della comunità scientifica. L’ottuso disinteresse – durato decenni -manifestato soprattutto dalle classi dirigenti di tutto il mondo nei confronti del problema del riscaldamento globale, se non causa del problema in sé, ha inequivocabilmente aggravato una situazione già critica, rendendo oggi utopiche le più infauste previsioni di cinquant’anni fa. Abbiamo perso tempo prezioso, e sicuramente i governi non stanno ancora facendo abbastanza, ma il problema ha oggi un grandissimo impatto mediatico, soprattutto sui giovani della Gen Z. Punto di svolta per questa nuova presa di coscienza sono state le proteste di una giovanissima studentessa svedese che nell’agosto 2018, preoccupata dalle anomale ondate di calore e dagli incendi boschivi che si abbatterono sul suo paese durante l’estate, decise di protestare contro l’immobilismo del governo non andando a scuola. Oggi il riscaldamento climatico è tema dominante della maggior parte dei governi del mondo occidentale, spesso presente nei programmi elettorali di molti partiti, ma si ha l’impressione che questo non sia abbastanza, e che per salvare l’umanità da un disastro globale (scientificamente) annunciato sarebbero necessari cambiamenti economici e politici radicali. Motivo per cui si moltiplicano i movimenti di attivisti per il clima, non ultimo Ultima generazione, che protestano perché ritengono insufficienti gli sforzi attuati dai governi per contrastare gli effetti della crisi climatica.

Mediterraneo e Italia: gli effetti più gravi

Guardando ai dati sembra difficile dargli torto. Il Mediterraneo, come il Mediterranean Assesment Report ha evidenziato, e di conseguenza l’Italia, sarà una delle zone che a livello globale subirà gli effetti maggiori. Per il nostro paese entro il 2050 è prevista una drastica riduzione delle precipitazioni, creando non pochi problemi al settore agricolo, che già da alcuni anni sta affrontano lunghi periodi di grande siccità. Precipitazioni che tenderanno inoltre ad aumentare l’intensità delle loro manifestazioni, con conseguenti rischi idrogeologici. Anche il settore del turismo è destinato a subire i gravi danni causati dall’innalzamento delle temperature: le proiezioni, per esempio, prevedono una riduzione dei giorni di copertura nevosa compresa tra -20 e -40, con conseguente scomparsa di circa il 70% degli impianti sciistici in tutto l’arco alpino.

La rivoluzione parte dal basso

Ma sarebbe un grave errore pensare che le sole politiche ambientali siano in grado di porre un solido argine agli effetti più drammatici del riscaldamento globale. Quello che deve cambiare, attraverso la sensibilizzazione di ognuno di noi, in maniera altrettanto radicale, è il nostro stile di vita. I gesti più comuni e le azioni apparentemente più innocue sono spesso ben poco sostenibili. Alcuni piccoli accorgimenti, sommati integralmente, possono produrre enormi miglioramenti. Anche le azioni più insospettabili, come mandare una mail o navigare su internet, producono una dose tangibile e misurabile di inquinamento. L’importanza di risparmiare acqua in casa invece è ben nota. Un modo per raggiungere questo obiettivo potrebbe essere per esempio quello di adottare un sistema di scarico Dual flush per il nostro WC grazie al quale ridurre sensibilmente il consumo d’acqua.