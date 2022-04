Elezioni Rsu, esulta la Cisl di Lecce: ‘Grandi risultati figli del gioco di squadra’

C’è grande soddisfazione nella Cisl di Lecce per i risultati ottenuti nelle elezioni per le Rsu (le Rappresentanze Sindacali Unitarie) che si sono svolte dal 5 al 7 aprile. Il Segretario Generale Ada Chirizzi parla di ‘ottimi risultati figli del gioco di squadra’ e altrettanto entusiastiche sono le dichiarazioni del Segretario Generale Cisl Università, Francesco Maggiulli, del Segretario Generale Cisl Scuola, Gianna Guido e del Segretario Generale della Funzione Pubblica, Fabio Orsini.

Al termine dello spoglio delle schede che hanno attribuito i voti ai rappresentanti sindacali del pubblico impiego e del mondo dell’università e della scuola, la Cisl di Lecce non riesce a nascondere la proprie buone valutazioni: ‘Siamo felici perché questa attestazione è avvenuta all’indomani di una pandemia che ha rarefatto i rapporti umani all’interno dei luoghi di lavoro e che con la presenza del Sindacato devono invece essere ricostruiti e valorizzati’.

Cisl Università

“La Cisl di Lecce è il sindacato complessivamente più suffragato nell’Università del Salento, nell’Accademia delle Belle Arti di Lecce e nel Conservatorio. In Unisalento si può parlare di vero e proprio exploit da parte della Cisl che raggiunge le 110 preferenze (corrispondenti al 26% dei voti). Vediamo premiato il lavoro svolto in questi anni difficili – ha affermato il Segretario Generale di Cisl Università Francesco Maggiulli -, un riconoscimento che è stato tributato all’incessante attività esercitata nei campi della vigilanza sugli istituti contrattuali, della sicurezza nei luoghi di lavoro, della formazione del personale, della stabilizzazione del personale precario e del riconoscimento delle pari opportunità”.

Cisl Fp (Funzione Pubblica)

Esprime grande soddisfazione per i risultati ottenuti nelle elezioni delle RSU anche il Segretario Generale della Cisl Fp, Fabio Orsini. Nella sua nota il ringraziamento a chi si è candidato e si è speso per il Sindacato e tutto il sostegno a chi ha avuto l’onore e l’onere di essere eletto.

“Un risultato importante nonostante non tutti i CCNL dei nostri comparti siano stati ancora rinnovati. Segnali positivi e di fiducia, tuttavia, che ci stimolano a svolgere in modo ancor più determinato il nostro ruolo di rappresentanza del personale della Funzione Pubblica. Dai dati generali emerge inoltre un’alta percentuale di affluenza alle urne, simbolo di partecipazione e democrazia, attribuendoci ancora più forza e credibilità”.

Cisl Scuola

Ottimi risultati anche per la Cisl Scuola di Lecce. A darne notizia la Segretaria Generale Gianna Guido: “Siamo in attesa dei dati definitivi ma possiamo affermare che in quasi l’80% delle scuole salentine la Cisl conferma la sua rappresentanza. Un risultato che evidentemente premia l’impegno di tutti, di chi si è candidato con spirito di servizio e di chi è stato eletto!”.